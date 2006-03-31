Всей семьей в парк

1-го апреля в Минске появится вторая территория, свободная от курения, - Центральный ботанический сад. О том, что курить здесь запрещено, посетителей будут предупреждать специальные таблички у всех входов и на главных аллеях. О пагубности этой привычки экскурсантам будут рассказывать и сотрудники ботанического сада. Проводить в саду совместные рейды, вести разъяснительную работу среди посетителей станут также сотрудники милиции и центра гигиены и эпидемиологии. Напомним, что первой территорией, свободной от курения, несколько лет назад был провозглашен Центральный детский парк имени Горького. И еще о <парковых> новостях. В предстоящем летнем сезоне в парках Минска будут смонтированы два аттракциона белорусского производства. Аттракцион "Лебеди" будет установлен в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, а батут "Кенгуру" - в парке 50-летия Октября. В целом доля белорусских аттракционов белорусского в городских местах отдыха пока невелика. В настоящее время из 28 аттракционов, установленных в парках имени Горького, Челюскинцев и 50-летия Октября, парке 900-летия Минска, только два произведены в нашей республике.