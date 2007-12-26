Всего за две недели минчанин умудрился дважды угнать троллейбус

23-летний клептоман с общественным размахом "таксовал" по городу на "ЗИУ-9", подвозя ночных пассажиров за деньги.

По словам подозреваемого, у троллейбуса была открыта дверь, чем он и воспользовался. Поездив некоторое время по городу, молодой человек "зашел домой перекусить" и затем снова продолжил кататься по Минску, подвозя пассажиров и беря с них плату за проезд. Вскоре сотрудники депо с помощью сотрудников местной милиции обнаружили гонщика и смогли заблокировать троллейбус, перекрыв ему дорогу аварийной машиной.

В настоящее время угонщик задержан и против него возбуждено уголовное дело. Кроме того, молодому человеку назначили психиатрическую экспертизу, поскольку похититель объяснил свой поступок тем, что просто "не может жить без троллейбусов" и увлекался ими с самого детства.

По словам сотрудников РУВД, это уже второй аналогичный случай, когда этот молодой человек похитил троллейбус. Первый произошел в ночь с 15 на 16 декабря текущего года. Угонщик также всю ночь проездил на машине и с утра оставил ее на другом конце Минска.

