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Всего 62%. Какие районы Минской области – лидеры по вакцинации?

14 апреля 2022 16:15
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Новости Беларуси. В Минской области против COVID-19 привито почти 62 % населения. В лидерах – жители Стародорожского, Копыльского, Пуховичского и Крупского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего 62%. Какие районы Минской области – лидеры по вакцинации?-1

Продолжается и вакцинация подростков. Уже привито почти 11 % от общего количества. Вакцинация проходит в два этапа с разницей в три недели. Для проведения процедуры законный представитель ребенка подписывает согласие. Далее подросток проходит медосмотр.

Всего 62%. Какие районы Минской области – лидеры по вакцинации?-4

Алексей Черноус, врач-педиатр Узденской центральной районной больницы:
Перед прививкой необходимо посетить участкового педиатра, пройти осмотр непосредственно перед вакцинацией, получить разрешение и подписать согласие официальными представителями или родителями ребенка.

Всего 62%. Какие районы Минской области – лидеры по вакцинации?-7

Ребят прививают, начиная с 12 лет. После завершения иммунизации можно получить сертификат о вакцинации с QR-кодом.

# Вакцинация # общество # Алексей Черноус # Фотофакт

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