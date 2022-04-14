Всего 62%. Какие районы Минской области – лидеры по вакцинации?

Новости Беларуси. В Минской области против COVID-19 привито почти 62 % населения. В лидерах – жители Стародорожского, Копыльского, Пуховичского и Крупского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Продолжается и вакцинация подростков. Уже привито почти 11 % от общего количества. Вакцинация проходит в два этапа с разницей в три недели. Для проведения процедуры законный представитель ребенка подписывает согласие. Далее подросток проходит медосмотр.

Алексей Черноус, врач-педиатр Узденской центральной районной больницы:

Перед прививкой необходимо посетить участкового педиатра, пройти осмотр непосредственно перед вакцинацией, получить разрешение и подписать согласие официальными представителями или родителями ребенка.