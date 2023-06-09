«Всегда факты на стол». Коллектив СТВ стал одним из победителей творческого конкурса Генпрокуратуры

Новости Беларуси. Не замалчивать факты прошлого и настоящего. В Генеральной прокуратуре подвели итоги творческого конкурса на лучшее освещение деятельности в прессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не замалчивать факты прошлого и настоящего. В Генеральной прокуратуре подвели итоги творческого конкурса на лучшее освещение деятельности в прессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего рассмотрели более сотни заявок. Интервью, видеосюжеты, спецпроекты – за звание лучших соревновались сотрудники ведущих средств массовой информации, а также прокуроры страны. Победителей определили в пяти номинациях, среди них и представители нашего телеканала.
Константин Герцев, корреспондент телекомпании СТВ:
Думаю, коллеги меня поддержат, что всегда приятно работать с теми, кто особое внимание уделяет деталям, нюансам, потому что это попросту интересно нашему зрителю. И как раз органы прокуратуры – это та структура, где, как говорится, всегда факты на стол. И вдвойне приятно, что за последний год наше взаимодействие укрепилось. Думаю, впереди нас ждет достаточно большое количество совместных материалов, проектов.
Среди основных тем – коррупция, нарушение закона, а также геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Глава ведомства Андрей Швед подчеркнул значимость проводимой информационной политики и призвал коллег не оставаться в стороне от ключевых событий в обществе.