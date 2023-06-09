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«Всегда факты на стол». Коллектив СТВ стал одним из победителей творческого конкурса Генпрокуратуры

09 июня 2023 14:57
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Новости Беларуси. Не замалчивать факты прошлого и настоящего. В Генеральной прокуратуре подвели итоги творческого конкурса на лучшее освещение деятельности в прессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Всегда факты на стол». Коллектив СТВ стал одним из победителей творческого конкурса Генпрокуратуры-1

Всего рассмотрели более сотни заявок. Интервью, видеосюжеты, спецпроекты – за звание лучших соревновались сотрудники ведущих средств массовой информации, а также прокуроры страны. Победителей определили в пяти номинациях, среди них и представители нашего телеканала.

«Всегда факты на стол». Коллектив СТВ стал одним из победителей творческого конкурса Генпрокуратуры-4

Константин Герцев, корреспондент телекомпании СТВ:
Думаю, коллеги меня поддержат, что всегда приятно работать с теми, кто особое внимание уделяет деталям, нюансам, потому что это попросту интересно нашему зрителю. И как раз органы прокуратуры – это та структура, где, как говорится, всегда факты на стол. И вдвойне приятно, что за последний год наше взаимодействие укрепилось. Думаю, впереди нас ждет достаточно большое количество совместных материалов, проектов.

«Всегда факты на стол». Коллектив СТВ стал одним из победителей творческого конкурса Генпрокуратуры-7

Среди основных тем – коррупция, нарушение закона, а также геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Глава ведомства Андрей Швед подчеркнул значимость проводимой информационной политики и призвал коллег не оставаться в стороне от ключевых событий в обществе.

# СМИ Беларуси # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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