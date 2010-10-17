Всебелорусское собрание: 2,5 тысячи белорусов будут решать, как жить дальше

Скоро по всей стране пройдут собрания. Сначала трудовых коллективов, а потом уже на уровне района. Выберут самых достойных, они и станут делегатами. 2,5 тысячи простых белорусов будут искать конкретные решения и делать конкретные предложения уже в начале декабря.

На его новом опрыскивателе американской марки мы так и не доехали до мехдвора. Но только потому, что слишком много интересного увидели по дороге

Он извиняется за земляное месиво под ногами, но тут же объясняет – это, как никак, дорога в новую жизнь, о которой в 1996 году как раз мечтали.

Виктор Петрович, делегат I Всебелорусского народного собрания, тракторист агрокомбината «Ждановичи»:

Проводят новые коммуникации, канализацию, кабельное телевидение ведут, короче, заканчивается строительство агрогородка. Реконструкция магазина, больницы, банно-прачечного комбината. Баня тоже ремонтируется, общежитие отремонтировано. Газ себе тоже провожу.

Его совхозу в девяностые как и остальным пришлось нелегко – пока в Минске митинговали, селу нужна была стабильность. А потому, когда в стране объявили: в октябре в Минске пройдёт первое всебелорусское народное собрание – тракторист Петрович не остался за периметром. На районном собрании делегатом выдвинулся сам – к тому времени в его багаже были и высокие награды и уважение сельских тружеников.

Тракторист из Дзержинского района тогда в 1996 году стал одним из шести тысяч делегатов первого в истории всебелорусского собрания. Жили делегаты совсем рядом – в гостинице Юбилейной – и именно под ней тогда собиралась митинговать оппозиция – все понимали момент в жизни страны переломный. Но именно на том первом собрании определили те три кита, которые следующие 15 лет будут нести страну к новым высотам.

Экспорт, жильё и продовольствие. На том собрании приняли первую в истории суверенной Беларуси программу социально-экономического развития на пятилетку. Но нереальных задач не ставили. Стране на грани хаоса нужно было не прыгать выше головы, а скорее остаться на ногах – остановить галопирующую инфляцию, сократить дефицит госбюджета, не отдать страну в руки мафиозных кланов и, в конце концов, не погрязнуть в долгах.

То, что чудо не бывает мгновенным, говорит тракторист Петрович, все делегаты понимали. В том числе и он, когда с трибуны единственный от Дзержинского района говорил о будущем. Но с каждой пятилеткой прозревали всё больше.

Год 2001. В Минске проходит уже второе всебелорусское собрание. И уже не во Дворце спорта, а в достроенном долгострое – Дворце Республики. Настроение делегатов заметно лучше, чем в 1996 году. Оно и понятно – ВВП страны вырос на 36%.



Мы первыми среди стран СНГ уже к 2000 году превысили показатели докризисного 1990 годов по объёму производства продукции промышленности и потребительских товаров. Тогда у каждой четвёртой семьи появилась машина, а у девяти из десяти – цветной телевизор. Мы опять же первые в СНГ по построенным жилым квадратам на тысячу человек. У нас 353, в России – 206, в Украине и вовсе 108.

Оглядываясь назад, она называет это перестройкой в самом лучшем смысле слова

Нина Краснова, делегат II Всебелорусского народного собрания:

Здания серые раньше были вон, какие балконы незашитые, кто как сделает. Ничего не смотрится. А сейчас, посмотрите, какой красавец дом, балконы застеклены, отделка весёлая, дома утеплённые – экономия энергии.

Сейчас её Светлогорск, как и вся Беларусь, меняет фасад. А ведь Нина Никитична возглавила местную бригаду штукатуров-маляров ещё в 1975 году. Но с приходом XXI века стройка пошла по другому плану. Она уйдёт на пенсию только в 2006 году. А в 2001 поедет на то самое второе всебелорусское собрание. Заслуженным передовиком и делегатом. А когда вернётся, увидит – госзаказа стало больше, белорусов-гастарбайтеров за границей – меньше, материалы всё чаще белорусские, а качество всё выше.

В начале 2000 годов расширяться начали не только в метрах, но и в сознании. На втором всебелорусском собрании к приоритетам предыдущих лет – экспорту, жилью и продовольствию добавили инновации. Ведь без помощи учёных - ни в промышленности, ни в строительстве, ни в сельском хозяйстве. Туда же записали и инвестиции – к 2005-му президент предложил довести их до 1 миллиарда долларов.

Ещё одним новым столпом становится здравоохранение. Лукашенко ставит задачу создать по стране современные исследовательские центры и укрепить материально-техническую базу медицины. Впрочем, уже тогда во всех уголках страны закладываются ледовые дворцы, футбольные поля, спортзалы и бассейны. А сколько потом откроется и реконструируется больниц – и не пересчитать, чего стоит один только центр трансплантологии в Минске. Но всё это чуть позже. А тогда, в 2001, Президент, подводя итоги собрания, обещает – к следующему средняя зарплата вырастет до 250 долларов.

Все это Виктор Петрович слышал уже пусть и не будучи делегатом, зато всё ещё будучи трактористом.

Виктор Петрович, делегат I Всебелорусского народного собрания, тракторист агрокомбината «Ждановичи»:

Только благодаря плановому развитию нашей экономики, каждое хозяйство чувствует, на что направить свои усилия. Своя специфика у каждого хозяйства должна быть.

Тему его родного сельского хозяйства тогда, безусловно, сделали одной из основных. Решили, что экстенсивное развитие отрасли себя исчерпало. Так мы сначала услышали, а потом и увидели агрокомплексы и агрогородки.

Виктор Петрович, делегат I Всебелорусского народного собрания, тракторист агрокомбината «Ждановичи»:

Нас присоединил минский район, агрокомбинат Ждановичи, присоединил совхоз Фрунзе. Большая реконструкция произошла вообще в хозяйстве, появились новые фермы, строится агрогородок.

Преобразилась и жизнь самого Петровича. Пять лет назад из тракториста он превратился ещё и в комбайнёра, а уже в этом году получал призы как победитель «Дожинок».

Тогда, когда два дня второго всебелорусского собрания подошли к концу, а делегаты расходились – она осталась. Почетный гражданин Светлогорска направилась прямиком к Президенту за автографом и обещанием.

Нина Краснова, делегат II Всебелорусского народного собрания, бригадир бригады штукатуров-маляров стройтреста №20 г. Светлогорска (1975 – 2006):

Он оставил автограф, а я его попросила, чтоб он приехал к нам в гости. А через некоторое время он приехал.

О выполнении обещаний она судит по себе. Говорит, пенсию к 2005 году обещали в половину от зарплаты в 250 долларов, так и было, теперь вот тоже половина от среднего заработка по стране уже в пятьсот долларов

Нина Краснова, делегат II Всебелорусского народного собрания, бригадир бригады штукатуров-маляров стройтреста №20 г. Светлогорска (1975 – 2006):

Я считаю, что я в данный момент пенсию получаю хорошую – 700 тысяч.

Впрочем, уже в 2006, во время третьего народного собрания, мы услышали – средняя зарплата по стране даже не 250, как задумывали пять лет назад, а 260 долларов. К 2010 она должна была вырасти до 500. Кроме прочего на первый план выходят борьба с бюрократией – мы уже тогда знали про принцип одного окна, модернизация АПК, развитие малых и средних городов, предприятий и бизнеса. К тому времени объём прямых инвестиций в страну перевалил за когда-то планируемый миллиард долларов, а мы узнали, что такое инвестфорум за границей. Облегчение условий ведения бизнеса подняло нас сразу на десятки пунктов в рейтинге всемирного банка. А страна смогла позволить себе поддержку молодых и многодетных семей льготными кредитами и бесплатным жильём.

Денис Яцкевич - заместитель начальника коммерческого отдела по работе со странами дальнего зарубежья ОАО « Белорусский автомобильный завод»:

Наша техника поставляется более, чем в 60 стран мира. Поэтому к любому заказчику, который приедет к нам, мы найдём подход и общий язык общения. Если надо – будем говорить на латыни.

А он бы тоже не прочь стать делегатом уже на грядущем четвёртом всебелорусском собрании. Денис Яцкевич на Белазе с 2003 года. Видел, как предприятие расширялось, модернизировалось, осваивало новые рынки. Но с делегатами всех трёх предыдущих собраний солидарен – экспорт как был, так и должен оставаться одной из главных тем для обсуждения.

Денис Яцкевич - заместитель начальника коммерческого отдела по работе со странами дальнего зарубежья ОАО « Белорусский автомобильный завод»:

За последние годы у нас наблюдается существенный рост поставок именно в страны дальнего зарубежья. Китайская Народная Республика является у нас второй после Российской Федерации и объём поставляемой техники с каждым годом увеличивается, несмотря на наличие пяти производителей в самом Китае.



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