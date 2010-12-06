Всебелорусское народное собрание: день первый, часть вторая — работа в секциях

Во второй половине дня работа форума продолжилась в секциях. Делегаты приступили к обсуждению вопросов в конкретных сферах: промышленности, системе ЖКХ, агропромышленном комплексе, образовании, здравоохранении.

В Университете физкультуры собрались представители медицины и спорта. Участники народного вече говорили о развитии массового спорта, укреплении здоровья нации и создание условий для воспитания новых олимпийских чемпионов. Задачи перед медициной не менее глобальные. Это и увеличение экспорта отечественных медикаментов и медицинских услуг, поддержка материнства и детства.

Владимир Потупчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наша страна создает очень важный для себя ресурс — конкурентоспособный человеческий капитал. И в этом смысле все отрасли и социальные сферы вносят свой достойный вклад в создание этого человеческого потенциала.

Нонна Жуковец, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Мы обязаны растить чемпионов, мы обязаны прославлять свою страну. И наши дети достойно и выступали, и будут выступать, потому что у нас очень талантливая нация, очень талантливые дети.

Поддержали курс дальнейшего развития здравоохранения и экспорта услуг в этой сфере работники СМИ, медицины и культуры. Основные аспекты развития страны эта группа делегатов обсудила в Национальной библиотеке. Говорили и об инвестициях в культурную сферу. Ведь это, в первую очередь, имидж страны. Правильность выбранного пути поддержали представители религиозных конфессий. В пользу этого говорит и тот факт, что Беларусь давно стала родным домом для представителей многочисленных национальностей, культур и вероисповеданий.

Тадеуш Кондрусевич, гость IV Всебелорусского народного собрания, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Свет вельмі хутка развіваецца, развіваецца таксама і Беларусь. І мы радыя таму, што тыя лічбы, тыя дадзеныя, якія мы пачулі, — яны уражваюць, яны гавораць аб развіцці нашай краіны.

Абу Бекир Шабанович, гость IV Всебелорусского народного собрания, председатель мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь:

Стремление улучшить жизнь населения — самое главное. И не только материальную жизнь. Были затронуты перспективные планы на повышение культуры человека, этконфессиональных отношений в национальной культуре. С высокой озабоченностью президент об этом говорил, с примерами — нам было очень приятно.

Новинки белорусского автопрома оценила сегодня делегация зарубежных гостей-участников Всебелорусского народного собрания. Представители дипмиссий и диаспор отправились на одно из крупнейших предприятий столицы. Его продукция во многом определяет индустриальное лицо республики, в том числе и за рубежом.

Нина Савинова, гость IV Всебелорусского народного собрания (Эстония):

Я памятаю ў Беларусі раней, дзесяць год таму — прыязджала і ехала ў трамвайчыках, якія трасліся так, што здавалася, што яны распадуцца пада мною. Сення новыя трамваі, новыя тралейбусы — і гэта вытворчасць Беларусі. Я ўжо чацверты раз прыязджаю на Усебеларускі сход, таму я ўжо ветэран. І лічыце так, што я пражываю, як кажуць, пад’ем Беларусі на працягу гэтых год.

Петр Климук, гость IV Всебелорусского народного собрания, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза (Россия):

Александр Григорьевич в свом выступлении обратил очень серьезное внимание как раз на космическую отрасль. Потому что это новшества: здесь и нанотехнологии используются — все самое современное.