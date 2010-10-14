Всебелорусское народное собрание: Делегатом может стать каждый

Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 6-7 декабря. Такой указ подписал глава государства. В самое ближайшее время начнется выдвижение народных представителей.

Пройдет меньше двух месяцев, и, скорее всего, по ступенькам во Дворец Республики поднимутся делегаты Всебелорусского народного собрания. По крайней мере, в 2006 году все происходило именно здесь. В этот раз, как и в прошлый, соберется 2,5 тысячи человек со всей республики. Чтобы получился настоящий, предметный диалог власти и людей.

Дата четвертого форума стала известна 13 октября, когда глава государства подписал указ. Начнется всебелорусское собрание шестого декабря. На два дня растянется разговор о том, что уже сделано в стране и над чем еще предстоит поработать. По словам опытного делегата Светланы Герасимович, она была на двух последних форумах, стать участником может каждый.

Светлана Герасимович, председатель Минского областного совета депутатов:

Выдвижение у нас всегда проходило на второе, и на третье Всебелорусское собрание очень демократично. Представителей выбирали в трудовых коллективах, а потом они участвовали в районном собрании. А на районном собрании обсуждались кандидатуры, которые становились делегатами Всебелорусского собрания.

В далеком 1996 люди воспользовались уникальной возможностью вместе с властью выстраивать социально-экономическую модель суверенной Беларуси. Тогда «народный совет» по инициативе Александра Лукашенко собрался впервые. Во главу угла поставили экспорт, жилье и продовольствие. Сегодня говорят, что первое собрание «отвело» страну от хаоса.

Владимир Зданович, депутат:

В самом начале становления государства я видел, какие проблемы ставились. Как обуть, одеть население, как обеспечить им достойную заработную плату. Сейчас мы выходим на более высокий уровень – и вопросы культуры, образования уже будут главенствовать. Вопросы науки, как развивать нашу экономику с точки зрения инновационного развития. Как дальше жить.

В 2001 году в список приоритетов дописали инновации, инвестиции и здравоохранение. От прежних задач не отказались. Просто со временем акценты сместились. Ставку сделали на развитие производств. Чтобы повысить конкурентоспособность товаров и увеличить экспорт.

Виктор Голованов, министр юстиции РБ:

Я думаю, это такая неизвестная другим государствам, очень чувствительная связь верховной власти с народом. Поскольку можно напрямую узнать, что думает об этом животновод, врач, рабочий, строитель.

Последние пять лет все усилия направили на повышение качества жизни и зарплаты белорусов, а также поиск способов энергосбережения. От собрания к собранию все больше сфер охватывали народным вниманием. Сейчас это еще и АПК, малые города, предпринимательство.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Собрание позволяет мобилизовать все ресурсы, источники, интеллект государства для разработки новой, напряженной программы на следующее пятилетие. И самое главное: происходит сверка компаса. Что мы разработали и какова будет реакция представителей на Всебелорусском народном собрании.

Всебелорусское собрание – это своеобразный прообраз славянского вече. Раз в пять лет – прямой совет с народом. В одном зале плечом к плечу – президент и министры, промышленники и аграрии, студенты и учителя, военные и врачи, герои труда и депутаты.

Сергей Хильман, начальник главного управления идеологической работы Мингорисполкома:

Определена квота для города Минска – это 400 делегатов. В столице полностью готовы к тому, чтобы начать выдвижение в трудовых коллективах, общественными объединениями, по месту жительства граждан уполномоченных на районные собрания, которым и предоставляется право избрать делегатов.

В предстоящую пятилетку планируется в том числе сделать упор на помощь молодым семьям, решение их жилищных проблем. Повышение зарплаты останется в приоритетах для страны.

Николай Гончаренок, депутат:

Это значимое событие, которое определит перспективу, наше будущее. Очень важно это событие и для молодежи, потому что она строит планы, она строит перспективы, потому что ей через 10-15 лет руководить страной.

Анна Костунова, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Молодежь не стоит в стороне от решения важных вопросов и сегодня принимает самое активное участие в построении сильной и процветающей Беларуси.

Наталья Бреус, Артем Киценеко, Ирина Туркова, Ольга Лелюкова, телекомпания СТВ