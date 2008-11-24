Все вопросы регулирования Всемирной паутины государство обязательно обсудит с интернет-сообществом

Об этом в Минске на форуме "Интернет-СМИ: вызовы XXI века" заявил начальник главного идеологического управления Администрации Президента Всеволод Янчевский. Речь не идет о какой бы то ни было цензуре информационных порталов. Но все предпринимаемые государством меры призваны поставить заслон не альтернативному мнению, а интернет-криминалу. В феврале вступит в силу новый закон о СМИ, который, прежде всего, будет бороться с распространением в сети идей ксенофобии, нацизма, расизма, терроризма, а также насилия и мошенничества.