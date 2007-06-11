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Все водоемы Минска пригодны для купания

11 июня 2007 14:10
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Ни одного постановления о запрете на купание столичные санслужбы не выносили. Так же, как и в Гродненской области. Вместе с тем, купание запрещено в восьми водоемах Беларуси. В Брестской области в их число попали пляжи реки Цна, озера Олтушское и зона отдыха "Бассейн". В Витебской области купаться небезопасно в Западной Двине в черте Полоцка, а в Могилевской - в реке Днепр в черте Шклова. Запрещен для купания городской пляж Жлобина в Гомельской области. В Минской области - запрет на купание в реке Титовка Пуховичского района и реке Случь. Ухудшение бактериологического качества воды в водоемах летом связано как с интенсивным размножением микроводорослей, так и с массовым купанием населения.
# общество

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