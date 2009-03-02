Все три пункта пропуска в Могилевской области нуждаются в срочной реконструкции

Дальнобойщики объезжают их стороной, потому что остановиться попросту негде.

Пропускной пункт в деревне Звенчатка – самое слабое звено агрогородка. На фоне посёлка скопление обшарпанных вагончиков вдоль дороги выгляди крайне непрезентабельно. Местные власти и рады бы вагоны убрать, или хотя бы подремонтировать, да права не имеют. Собственники этих построек – транспортная инспекция и страховые компании.

Нерабочий таксофон и туалет на улице – вот и все блага цивилизации на пропускном пункте. В трехстах метрах от него раньше и кафе было и гостиница со стоянкой. Сейчас они закрыты.

В результате дальнобойщики объезжают этот пункт стороной. При пропускной способности в полторы тысячи автомобилей в сутки, здесь проезжает всего машин 200. А гостиница сменила несколько владельцев и сейчас выставлена на аукцион. Стартовая цена – более миллиарда рублей. Желающих инвесторов пока не нашлось.

Но это лишь на Звенчатке. Ещё 2 пропускных пункта могилёвщины останутся в прежнем неприглядном виде. А ведь они – первые впечатления о республике. Потому и вмешался в дело госконтроль. Здесь уже подготовлен пакет предписаний и предложений.

Пока же страховщиков и транспортную инспекцию обязали не только содержать помещения в порядке, но и облагородить их. Чтоб не хуже, чем у соседей было.

