«Все теперь покупают из натуральных волокон». Какие подушки по качеству лучше?

Светлана Христофорова, мастер раскройного участка РУП «Слуцкие пояса»:

Мы делаем все необходимые операции, которые требуются для дальнейшей обработки изделия. Если необходимо покроить, мы кроим. Если необходимо вышить. Мы вышиваем, и все подается в швейный цех и обрабатывается дальше. На данный момент мы занимаемся набивкой подушек. Подушки выполняются из нескольких видов сырья. Это может быть бязь, лен и может быть ткачество или совмещение льна с ткачеством. Очень красивые декоративные подушки. Ткачество у нас свое, мы выпускаем сами. А бязь, лен закупаем. Внутрь мы вкладываем льняной наполнитель – тот, который выпускается на нашей фабрике. Мы специализируемся именно на пошиве подушек из натуральных волокон. Это лен и льняное волокно. Внутрь для поддержания формы такой подушки вкладывается шаровое волокно. Все теперь покупают из натуральных волокон. Это ближе к здоровому образу жизни, нашему долголетию. Вообще, процесс набивки подушек у нас автоматизированный. Мы можем показать, как это происходило ранее, как мы это делали вручную. Это шаровое волокно, согласно ГОСТу, сначала взвешивалось на весах – определенное количество. Сначала бралось небольшое количество. Его нужно немножко сжать, чтобы было удобно всунуть внутрь. Сначала нужно обязательно засунуть в уголочки. Формируются уголочки, чтобы они не были пустыми. А потом уже внутрь и ровненько распределяется. Раньше это делалось вручную. Конечно, это делал не один человек. Такую подушку набивали два человека. Один взвешивал, а второй делал. Ну, или 3-4. В зависимости от того, сколько нужно было в день сделать.