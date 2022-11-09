«Все теперь покупают из натуральных волокон». Какие подушки по качеству лучше?

Новости Беларуси. Белорусское ткачество, через традиции к современности. С чего все начиналось и как сейчас выглядит современное предприятие? Узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, из чего изготавливают слуцкие пояса, а также увидим, какие технологии применяются при изготовлении льняного волокна.
Поднимаемся в швейно-ткацкий цех. Здесь работа всегда кипит. В нем несколько участков, один из них – раскройный. Сегодня на линейке комплекты постельного белья с вышивкой.
Светлана Христофорова, мастер раскройного участка РУП «Слуцкие пояса»:
Мы делаем все необходимые операции, которые требуются для дальнейшей обработки изделия. Если необходимо покроить, мы кроим. Если необходимо вышить. Мы вышиваем, и все подается в швейный цех и обрабатывается дальше. На данный момент мы занимаемся набивкой подушек. Подушки выполняются из нескольких видов сырья. Это может быть бязь, лен и может быть ткачество или совмещение льна с ткачеством. Очень красивые декоративные подушки. Ткачество у нас свое, мы выпускаем сами. А бязь, лен закупаем. Внутрь мы вкладываем льняной наполнитель – тот, который выпускается на нашей фабрике. Мы специализируемся именно на пошиве подушек из натуральных волокон. Это лен и льняное волокно. Внутрь для поддержания формы такой подушки вкладывается шаровое волокно. Все теперь покупают из натуральных волокон. Это ближе к здоровому образу жизни, нашему долголетию. Вообще, процесс набивки подушек у нас автоматизированный. Мы можем показать, как это происходило ранее, как мы это делали вручную. Это шаровое волокно, согласно ГОСТу, сначала взвешивалось на весах – определенное количество. Сначала бралось небольшое количество. Его нужно немножко сжать, чтобы было удобно всунуть внутрь. Сначала нужно обязательно засунуть в уголочки. Формируются уголочки, чтобы они не были пустыми. А потом уже внутрь и ровненько распределяется. Раньше это делалось вручную. Конечно, это делал не один человек. Такую подушку набивали два человека. Один взвешивал, а второй делал. Ну, или 3-4. В зависимости от того, сколько нужно было в день сделать.
– А по времени она быстро набивается?
– В день можно набить 150 подушек вручную.
– Есть какой-то срок службы подушки? Или она может служить вечно?
– В перьевых подушках заводятся пылевые клещи. Многие сдают в химчистку. А вообще, по рекомендациям санитарных врачей, подушку нужно менять раз в полгода – не перьевую. Можно поменять наполнитель, можно верх поменять. Но, наверное, многие этого делать и не будут.
– Поэтому лучше раз в полгода поменять подушку и спать спокойно.
Единственный в мире станок. Как слуцкие пояса создают в наше время – подробности здесь.