Все процедуры в органах юстиции Беларуси в текущем году будут максимально либерализированы

Об этом заявил сегодня журналистам министр юстиции Виктор Голованов. Он напомнил, что в 2009-м юристам и риелторам станет проще получить лицензию. С 1 февраля вступил в силу такой декрет, и первые дни его действия прошли хорошо. Министр сообщил, что число действующих административных процедур, предлагается сократить как минимум на 20%. А еще Минюстом подготовлены проекты декрета и указа, которые существенно изменят порядок государственной защиты детей из неблагополучных семей, а еще одиноких пенсионеров и инвалидов.