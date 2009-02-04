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Все процедуры в органах юстиции Беларуси в текущем году будут максимально либерализированы

04 февраля 2009 11:45
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Об этом заявил сегодня журналистам министр юстиции Виктор Голованов. Он напомнил, что в 2009-м юристам и риелторам станет проще получить лицензию. С 1 февраля вступил в силу такой декрет, и первые дни его действия прошли хорошо. Министр сообщил, что число действующих административных процедур, предлагается сократить как минимум на 20%. А еще Минюстом подготовлены проекты декрета и указа, которые существенно изменят порядок государственной защиты детей из неблагополучных семей, а еще одиноких пенсионеров и инвалидов.
# общество

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