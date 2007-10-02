Все ответы в Интернете

В Беларуси стартовал Кубок Белорусской библиотечной ассоциации по информационному поиску во всемирной паутине стартовал.

Подобные соревнования проходят в республике впервые. Участниками конкурса стали сотрудники библиотек, студенты и преподаватели библиотечных факультетов вузов страны. По условиям соревнований, в сети Интернет необходимо будет отыскать правильные ответы на заданные вопросы с указанием источника.

Состязания проходят в два тура. Региональный тур состоится сегодня на базе областных публичных и университетских библиотек. Его победители встретятся в финале - 23 октября в фундаментальной библиотеке БГУ. В этот же день пройдет церемония награждения призеров конкурса.

