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Все ответы в Интернете

02 октября 2007 11:25
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В Беларуси стартовал Кубок Белорусской библиотечной ассоциации по информационному поиску во всемирной паутине стартовал.

Подобные соревнования проходят  в республике впервые. Участниками конкурса стали сотрудники библиотек, студенты и преподаватели библиотечных факультетов вузов страны. По условиям соревнований, в сети Интернет необходимо будет отыскать правильные ответы на заданные вопросы с указанием источника.

Состязания проходят в два тура. Региональный тур состоится сегодня  на базе областных публичных и университетских библиотек. Его победители встретятся в финале - 23 октября в фундаментальной библиотеке БГУ. В этот же день пройдет церемония награждения призеров конкурса.

# общество

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