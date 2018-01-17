«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью

Новости Беларуси. 17 января сирийские дети, которые приехали в Беларусь на оздоровление, начали знакомство с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 17 января сирийские дети, которые приехали в Беларусь на оздоровление, начали знакомство с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя Сирия, в отличие от Беларуси, имеет выход к морю, именно в Минске многие из них впервые в жизни увидели дельфинов. Во время настоящего водного шоу ребята не выпускали из рук фотоаппараты и видеокамеры.
Эти минские снимки, безусловно, украсят их альбом путешественников.
Масса впечатлений и от знакомства с экспозицией Национального художественного музея. Сирийские школьники без труда нашли и здесь место для фото на память. А больше всего ребят впечатлила наша архитектура и, конечно, погода. Многие из них снег увидели в первый раз в жизни. Но холодный январь попытались компенсировать по-настоящему теплым приемом.
Майя Саббу, школьница (Сирия):
Все очень захватывающе. Музей безумно красивый. Мы увидели белорусские пейзажи, познакомились с вашей историей. Конечно, немного холодно, но у нас тепло на душе от гостеприимства белорусов.
Абдалрхман Слемано, школьник (Сирия):
Больше всего меня впечатлила ваша архитектура. Мне понравилось и белорусское искусство. Погода, конечно, не такая, как в Сирии. Но люди очень приветливые и добродушные.
Юные гости побывали сегодня и в некоторых белорусских вузах. Многие уже сейчас задумываются над выбором профессии. Впереди еще больше впечатлений в Мирском и Несвижском замках.
Белорусские каникулы для ребят из Сирии продлятся две недели.
К слову, школьники из арабской республики в нашей стране не впервые. В 2017 группа ребят уже отдыхала в Беларуси (подробности здесь).
Ребята встречались с Президентом. Тогда Александр Лукашенко предложил разработать программу оздоровления и учебы сирийских детей в нашей стране.
Александр Лукашенко поручил разработать программу отдыха, лечения и учебы в Беларуси для детей из Сирии