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«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью

17 января 2018 17:23
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Новости Беларуси. 17 января сирийские дети, которые приехали в Беларусь на оздоровление, начали знакомство с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью-1

И хотя Сирия, в отличие от Беларуси, имеет выход к морю, именно в Минске многие из них впервые в жизни увидели дельфинов. Во время настоящего водного шоу ребята не выпускали из рук фотоаппараты и видеокамеры.

«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью-4

Эти минские снимки, безусловно, украсят их альбом путешественников.

«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью-7

Масса впечатлений и от знакомства с экспозицией Национального художественного музея. Сирийские школьники без труда нашли и здесь место для фото на память. А больше всего ребят впечатлила наша архитектура и, конечно, погода. Многие из них снег увидели в первый раз в жизни. Но холодный январь попытались компенсировать по-настоящему теплым приемом.

«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью-10

Майя Саббу, школьница (Сирия):
Все очень захватывающе. Музей безумно красивый. Мы увидели белорусские пейзажи, познакомились с вашей историей. Конечно, немного холодно, но у нас тепло на душе от гостеприимства белорусов.

«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью-13

Абдалрхман Слемано, школьник (Сирия):
Больше всего меня впечатлила ваша архитектура. Мне понравилось и белорусское искусство. Погода, конечно, не такая, как в Сирии. Но люди очень приветливые и добродушные.

Юные гости побывали сегодня и в некоторых белорусских вузах. Многие уже сейчас задумываются над выбором профессии. Впереди еще больше впечатлений в Мирском и Несвижском замках.

«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью-16

Белорусские каникулы для ребят из Сирии продлятся две недели.

К слову, школьники из арабской республики в нашей стране не впервые. В 2017 группа ребят уже отдыхала в Беларуси (подробности здесь).

Ребята встречались с Президентом. Тогда Александр Лукашенко предложил разработать программу оздоровления и учебы сирийских детей в нашей стране.

Александр Лукашенко поручил разработать программу отдыха, лечения и учебы в Беларуси для детей из Сирии

# общество # Туризм # Фотофакт # Дети

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