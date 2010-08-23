Все необходимые товары для школьников можно приобрести на специализированных ярмарках

Только в столице более 100 предприятий и организаций представляют покупателям самый широкий ассортимент: от карандаша и скрепки до делового костюма и школьной формы. Но, несмотря на это, собрать ребенка в школу оказалось не так уж просто.

Чтобы купить дочке брючный костюм к школе, Елена Владимировна приехала из Смолевичей. В столице выбор больше, однако, запросы мамы оказались еще выше. Клетка обязательно бордовая, на темно-зеленом фоне. Она за яркие цвета и натуральные ткани. Однако то, что понравилось, оказалось с синтетикой на 75%. Да и модельный ряд опоздал не на год и не на два. Однако в Министерстве образования, считают, что такая школьная форма, в деловом стиле, себя оправдывает и в теории и на практике.

Елена Степанова, ведущий инспектор управления общего среднего образования:

Мы ребенка одеваем практично. Мы вспоминаем, когда задумываемся, куда его отправляем, что он станет на коленку, чтобы завязать шнурочки. И белый костюм мы ему уже не купим, а если и купим, то для торжественных случаев. Но, как правило, одевают в практичные вещи, но эти вещи обычно спокойные, не кричащие.

Она нашла его из тысячи. Юлия Петровна второй день с внуком обивает пороги магазинов. Мальчик высокий не по годам, поэтому для него штаны коротки, а рукава длинные. Но здесь нашли выход: предложили разукомплектовку или подгонку изделия. В исключительных случаях в магазине даже принимают заявки на индивидуальный пошив.

Галина Холодинская, продавец:

Товара продаем очень много, спрос большой. В большинстве случаев покупатели уходят довольные.

Упаковка имеет значение. Елена с сыном докупает последние принадлежности. Ручки, пенал, и папки — все с изображением любимого героя Человека-Паука. И если раньше рубашки, ранец и обувь брала белорусского производства, то здесь выбора нет. На полках 80% иностранных товаров.

Елена Зыль:

К сожалению, китайские. Мне кажется, такое же можно сделать и нашего производства.

Канцтовары в Беларуси пока выпускают по минимуму. Только ручки, пластилин и акварель.

Нина Пашко, начальник Управления организации потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

Производители нам отвечают: для того, чтобы карандаш сделать, надо особая порода дерева, нужен графит, которого у нас в республике у нас нет. Ну, и те объемы, которые необходимы, они не перекроют те затраты, которые будут осуществлены для производства этих товаров.

Однако в тетрадях пока нам нет равных. И по цене и по качеству. Несмотря на обычную обложку, их расхватывают с необычной скоростью. Ведь у иностранных конкурентов все чаще мелованная основа.

Юлия Шейфер:

Бумага лучше наша, белорусская, чем российская. Бывает и такое, что стержни не все пишут на российских.

В магазинах расширенная торговля. Проходят выставки-продажи, в том числе, с демонстрацией моделей одежды, обуви и сумок. Покупателям делают скидки и предлагают вещи в кредит и в рассрочку. По такому сценарию сейчас в стране работают более семи тысяч магазинов. Не исключением станет и школьная ярмарка. Она откроется 28 авшуста у Дворца спорта.