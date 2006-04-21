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Все на субботник!

21 апреля 2006 12:31
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Правительство Беларуси рекомендовало органам госуправления и организациям на добровольной основе провести 29 апреля республиканский субботник. Удержание денежных средств из зарплаты участников субботника проводится добровольно и в размерах, определяемых трудовыми коллективами. Согласно постановлению Совмина от 20 апреля 2006 года, 50% заработанных средств будет направлено на закупку медицинского оборудования для Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя". Вторая половина - на строительство жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения.
# общество

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