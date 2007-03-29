Все ли дети знают элементарные правила дорожного движения?

В Беларуси с начала года в ДТП погибли 12 детей, более 70 получили травмы различной степени. Причем, чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают дети-пешеходы.

Причины - переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом и неожиданный выход из-за транспортного средства или другого препятствия. В ГАИ напомнили, что в период весенних каникул, когда дети и подростки большую часть свободного времени проводят на улице, взрослые обязаны ответственно отнестись к обеспечению безопасности детей на дорогах, еще раз напомнить основные правила дорожного движения.

Тем временем около 2 миллиардов рублей из городского бюджета выделено на обновление дорожной разметки. Из-за ранней весны эти работы начались на две недели раньше обычного. В нынешнем году планируется разметить 200 тысяч квадратных метров дорог. В основном разделительные полосы наносят дорожными эмалями, реже - более долговечными термопластиками, которые служат не менее 3 лет. Разделительные полосы станут ярче примерно на семи сотнях столичных улиц, то есть на абсолютном большинстве.



"Приоритет отдаем улицам, где интенсивность движения 10 тысяч и более автомобилей в сутки. Это так называемые градообразующие улицы, такие, как 1-е и 2-е городское кольцо, выездные магистрали, все центральные районные улицы. А потом по статусу улицы мы потихоньку переходим к более мелким", - сообщил главный инженер УП "СМЭП Мингорисполкома" Сергей Лещинский.