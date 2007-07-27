Все инстанции в одном окне

На Могилевщине сегодня обсуждали выполнение второй Директивы Президента "О мерах по дебюрократизации госаппарата".

Так в Кировске "одно окно" объединило в общем здании 14 районных служб. Среднее время выдачи справок и документов 15 минут. В целом число обращений жителей только Могилевской области в Администрацию Президента снизилось на 40%.

Когда-то это здание в Кировске было стоматологической поликлиникой. Но лечебное учреждение вошло в состав местной больницы. И с апреля этого года здесь разместился Центр обслуживания населения. Принцип одного окна - это и принцип работы каждой из 14 служб. Есть здесь и нотариат, и инспекция по семеноводству, карантину и защите растений.

Быстро, без излишней "бумажной" работы - потому этот центр снискал доверие кировчан. Он обслуживает жителей не только города, но и района. Ежедневно сюда приходят около 300 человек. На селе же, пусть услуг и меньше, чем в райцентре, но их уровень приблизился к городскому. Пример тому есть в агрогородке Мышковичи Кировского района.

Геннадий Невыглас, глава Администрации Президента Республики Беларусь: "Расчетно-касовый центр в агрогородке - это тот путь, по которому мы можем достичь уровня жизни сельского населения. Это лучший образец, лучшего мы не видели."

Геннадий Невыглас сообщил, что в Могилевской области благодаря совершенствованию работы с гражданами число обращений в Администрацию Президента существенно сократилось. В этом регионе могут и решать проблемы своими силами, и работать на совесть.

