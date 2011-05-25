Все государственные дотации на детский отдых в этом году сохранены

Екатерина и сама удивляется: как восьмилетняя Ксюша еще не начала собирать вещи в лагерь под Минском, куда поедет во второй половине июня.

А ведь в прошлом году, перед «дебютным» заездом, ожидание было, скорее, волнительным.

Мама, понятно, волновалась: как дочь сойдется с ребятами, да и, в конце концов, чем будут кормить ребенка. Зато теперь Екатерина улыбается: мол, и сама бы с радостью поехала в детский лагерь.

Екатерина Свиридова:

Кормят хорошо, сытно, кушать детям не хочется. Все наши сладости разбирают в первые дни и все остальное время нет такого, что «мама, привези поесть!». Кормят хорошо: и фрукты, и соки — даже прибавляют в весе.

Такую возможность прибавить в весе в этом году получат более 412 тысяч детей по всей Беларуси. Причем, на июнь почти все места в лагерях проданы.

Борис Марфин, директор социального комплекса предприятия:

Первые три смены разобраны — остались только на 4-ую несколько путевок. Родительская оплата по сравнению с прошлым годом не изменилась — не увеличилась.

Отправить ребенка на одну смену оздоровительного отдыха сегодня стоит в среднем 680 тысяч рублей. Но на путевке в лагерь с круглосуточным пребыванием 310 тысяч родители сэкономят благодаря госдотации. Плюс цены на детский отдых сформируют без включения в них какой-либо прибыли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Соловьева, заместитель начальника представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Начиная с этого года, услуги оздоровительных лагерей постановлением Совмина РБ включены в перечень социально значимых. Цены, которые регулируются министерством экономики наряду с ценами на хлеб, молоко, масло и другими товарами первой необходимости.

Тем временем, в лагерях наводят последний лоск перед первой сменой. В этой детской здравнице перед новым сезоном поменяли окна — теперь здесь стоит пластик — закупили новое игровое оборудование и даже ввели новшество для юных ценителей романтики. На деревянных подиумах очень скоро появится палаточный лагерь.

Леонида Росса, начальник оздоровительного лагеря:

Чтобы дети были поближе к природе. А что такое переночевать на природе: это и звёзды, и сосновый запах.

В этом году белорусов до 18 лет примут более пяти тысяч оздоровительных лагерей. Причем, отдых получится не только оздоровительно-развлекательным, но и питательным. Денежные нормы расходов на питание детей в лагерях увеличены в среднем на 14%. Так что лето получится буквально на любой вкус.