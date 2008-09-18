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Все факультативные занятия в школах, гимназиях и лицеях Беларуси проводятся только бесплатно

18 сентября 2008 10:32
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Об этом заявили в Министерстве образования Беларуси. Как и в минувшие годы, факультативы должны проходить только в рамках часов, определенных типовым учебным планом, и финансироваться из бюджета. Однако, кроме этого, педагоги могут оказывать дополнительные платные услуги учащимся сверх учебных часов, установленных планом. Их перечень утвержден, и с ним можно ознакомиться в любом учебном заведении.

Порядок оказания платных услуг определяет руководитель общеобразовательного учреждения. Дополнительные занятия за плату могут быть оказаны только на основе заключенного договора между родителями и администрацией школы.
# общество

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