Все факультативные занятия в школах, гимназиях и лицеях Беларуси проводятся только бесплатно

Об этом заявили в Министерстве образования Беларуси. Как и в минувшие годы, факультативы должны проходить только в рамках часов, определенных типовым учебным планом, и финансироваться из бюджета. Однако, кроме этого, педагоги могут оказывать дополнительные платные услуги учащимся сверх учебных часов, установленных планом. Их перечень утвержден, и с ним можно ознакомиться в любом учебном заведении.



Порядок оказания платных услуг определяет руководитель общеобразовательного учреждения. Дополнительные занятия за плату могут быть оказаны только на основе заключенного договора между родителями и администрацией школы.