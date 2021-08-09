Все этапы противостояния августа 2020-го. Документальный проект «2020» посмотрели более 200 тысяч человек

Новости Беларуси. Документальный проект «2020» собрал в интернете более 200 тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прошлой неделе на телеканалах СТВ и «Беларусь 1» вышел цикл фильмов, который рассказывает о том, как Беларусь победила цветную революцию.
От многоуровневого заговора и до окончательной развязки. Все этапы противостояния – три дня боестолкновений в Минске и других городах, массовое создание фейков, террор против правоохранителей и обычных граждан и многое другое.
Для тех, кто не успел посмотреть, фильмы доступны на YouTube-канале СТВ.
На этой неделе документальный сериал покажет телеканал «РТР-Беларусь». А наши коллеги на этом не останавливаются и продолжают делать яркие политические проекты.