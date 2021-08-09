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Все этапы противостояния августа 2020-го. Документальный проект «2020» посмотрели более 200 тысяч человек

09 августа 2021 06:29
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Новости Беларуси. Документальный проект «2020» собрал в интернете более 200 тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе на телеканалах СТВ и «Беларусь 1» вышел цикл фильмов, который рассказывает о том, как Беларусь победила цветную революцию.

Все этапы противостояния августа 2020-го. Документальный проект «2020» посмотрели более 200 тысяч человек-1

От многоуровневого заговора и до окончательной развязки. Все этапы противостояния – три дня боестолкновений в Минске и других городах, массовое создание фейков, террор против правоохранителей и обычных граждан и многое другое.

Все этапы противостояния августа 2020-го. Документальный проект «2020» посмотрели более 200 тысяч человек-4

О ключевых эпизодах рассказывали очевидцы событий. От самых простых людей до высших должностных лиц. То, что было показано в фильмах, оппоненты власти никак не могут опровергнуть. Аргументов у беглых нет.

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Все этапы противостояния августа 2020-го. Документальный проект «2020» посмотрели более 200 тысяч человек-7

Для тех, кто не успел посмотреть, фильмы доступны на YouTube-канале СТВ.

На этой  неделе документальный сериал покажет телеканал «РТР-Беларусь». А наши коллеги на этом не останавливаются и продолжают делать яркие политические проекты.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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