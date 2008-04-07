Все для комфорта пассажира

В этом году на улицы Минска выйдут 90 новых автобусов, более 300 троллейбусов и 3 десятка трамваев. Всего на обновление общественного транспорта предполагается направить болле 200 миллиардов рублей.

Четырехколесную новинку маза Федор Монич обкатывает второй месяц. И до сих пор находит в машине все новые преимущества. Новый дизайн салона, удобства для пассажиров с ограниченными возможностями, просторная водительская кабина. Европейский стандарт.

Пенсионный возраст для пассажирского транспорта - пятнадцать лет В седьмом автобусном парке таких ветеранов немало. Отправить их на отдых планируют в ближайшее время. Уже списали венгерские Икарусы и украинские ЛАЗы. Обновление пошло на пользу. В первую очередь, пассажирам. Новые автобусы гарантируют комфорт и главное безоапсность . Александр Кужель водитель с двадцатилетним стажем уверяет журанлистов - в таких машинах ЧП исключены.

От модернизации наземного транспорта - к подземному. 29 новых вагонов метро. Еще одно транспортное приобретение нынешнего года. Поставщики рельсовых новинок - российские вагоремонтные вагоны удовольствие не из дешевых - стоимость одного состава порядка 8,5 миллиарда белорусских рублей.

Новые вагоны метро начнут перевозить пассажиров во втором полугодии. В это же время специалисты метрополитена планируют внедрить еще одну новинку - проездные билеты на основе бесконтактного чипа. Вначале это будут проездные на месяц, затем - чипы внедрят и в другие виды проездных. Такое новшество планируют ввести в наземном транспорте. Но пока это лишь перспектива.

