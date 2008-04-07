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Все для комфорта пассажира

07 апреля 2008 18:12
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В этом году на улицы Минска выйдут 90 новых автобусов, более 300 троллейбусов и 3 десятка трамваев. Всего на обновление общественного транспорта предполагается направить болле 200 миллиардов рублей.

Четырехколесную  новинку маза  Федор Монич обкатывает  второй месяц. И до сих пор  находит в машине  все новые  преимущества.  Новый дизайн салона, удобства  для пассажиров  с ограниченными возможностями, просторная водительская кабина. Европейский стандарт.   

Пенсионный возраст для пассажирского транспорта - пятнадцать лет  В седьмом автобусном парке таких ветеранов немало. Отправить их на отдых планируют в ближайшее время. Уже списали венгерские Икарусы и украинские ЛАЗы. Обновление  пошло на пользу. В  первую очередь, пассажирам. Новые автобусы гарантируют комфорт и главное безоапсность .   Александр Кужель  водитель с двадцатилетним стажем уверяет журанлистов - в таких машинах ЧП  исключены.

От  модернизации наземного транспорта - к подземному. 29 новых вагонов метро. Еще одно транспортное приобретение  нынешнего года. Поставщики рельсовых новинок - российские  вагоремонтные вагоны удовольствие не из дешевых -  стоимость одного состава     порядка 8,5  миллиарда белорусских рублей.

Новые вагоны метро начнут перевозить пассажиров во втором полугодии. В это же время специалисты метрополитена планируют  внедрить еще  одну новинку  - проездные билеты  на основе бесконтактного чипа. Вначале  это будут проездные на месяц, затем  -   чипы внедрят и в другие виды проездных. Такое новшество  планируют ввести в наземном транспорте. Но пока  это лишь  перспектива.

# общество

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