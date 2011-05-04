Все, что нужно знать о централизованном тестировании 2011 года

Регистрация на централизованное тестирование стартовала в белорусских вузах. Принимать документы будут до 1 июня включительно.

Внести паспортные данные и заполнить он-лайн анкету: указать адрес, школу, предметы, которые планируют сдавать и язык написания. Буквально несколько минут сейчас занимает весь процесс регистрации.

Татьяна Садова, оператор организационной комиссии по проведению тестирования БГУ:

Абитуриент должен проверить анкету, чтобы не было ошибок. Когда все правильно, тогда мы печатаем пропуска.

Ежедневно с 9.00 до 19.00, в субботу – до 18.00, воскресенье – выходной. По всей стране работают 73 пункта регистрации. Это, как правило, учебные заведения. И даже при поступлении в столичный вуз можно сдавать тестирование поближе к дому.

Вячеслав Малофеев, заместитель председателя организационной комиссии по проведению тестирования БГУ:

Можно зарегистрироваться в любом пункте тестирования для прохождения в любом вузе либо в любом средне-специальном учебном заведении республики.

При поступлении в ссузы абитуриент сможет зарегистрироваться на два тест-испытания, в вуз – не более чем на три. Сдавать тестирование более чем по трем предметам одному человеку в нынешнем году вряд ли удастся.

Впервые по всей стране введена автоматизированная система записи на ЦТ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний Министерства образования Республики Беларусь:

Мы можем видеть, как идет регистрация на тот или иной предмет. Это позволяет формировать базу абитуриентов, исключая ошибки.

Кроме того, весь процесс регистрации с этого года не только наблюдают в онлайн-трансляции, но и сохраняют на цифровых носителях. Поэтому все спорные моменты можно будет увидеть воочию.

Александр Якобчук, начальник учебно-методического управления Республиканского института контроля знаний Министерства образования Республики Беларусь:

Сейчас к системе подключены 73 учебных заведения, одновременно работают более 1000 операторов. Наша система фиксирует каждое их действие.

В будущем планируют внедрить и систему аудиозаписи общения абитуриента в момент регистрации с оператором.

Что касается использования техники во время процесса тестирования, то по-прежнему на испытаниях по физике и химии можно пользоваться простейшим калькулятором.

Особое внимание – пришедшим в аудиторию в головном уборе. Прятать передающие устройства в прическу или под косынку не имеет смысла.

Сертификаты с результатами централизованного тестирования в нынешнем году, впрочем, как и в минувшем, получат все абитуриенты, набравшие от 1 балла и выше. Это увеличит шансы поступления на бюджет как в вузы страны, так и в средние учебные заведения.

Время проведения ЦТ, количество заданий по каждому предмету, технологии обработки ответов остались без изменений. Как и прежде результаты будут предоставляться в течение 10-12 дней после проведения испытания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Началась регистрация на централизованное тестирование в белорусских вузах