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«Все будет хорошо, мама!» Ребенок дал знак 29-летней британке прямо из животика

05 февраля 2011 14:46
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29-летняя британка Донна Сойер была приятно удивлена, когда получила распечатку УЗИ, сделанную в больнице города Кентербери графства Кент, сообщает ctv.by со ссылкой на dailymail.co.uk.

Это уже третий снимок, который мама сделала после зачатия малыша в августе 2010 года. После первых двух она пребывала в беспокойстве, поскольку ей и ее мужу казалось, что тело ребенка неестественно удлинено и при этом слишком мало. Однако после снимка, на котором видно, что ребенок вытянул большой палец, как бы показывая, что «все ок!», страхи испарились. К тому же и доктора подтвердили, что все параметры тела теперь в норме и никаких  медицинских проблем нет.

Фей Смит, врач УЗИ-диагностики в госпитале имени Вильяма Харви в соседнем городе Эшфорд, не удивился снимку: «Они могу сосать пальцы, показывать неприличные жесты, даже подмигивать».

Владимир Казанков

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