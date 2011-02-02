Все больше европейских студентов выбирают обучение в белорусских вузах

И дело не только в цене, а, в первую очередь, в качестве получаемых знаний. Причем наиболее популярны сегодня специальности: программист, экономист, медик.

О том, что знания – это сила, знает любой студент. А том, сколько усилий для этого нужно, – каждый преподаватель. Так уж повелось, что вопросам образования в нашей стране уделяется пристальное внимание.

Этот тяжелый серьезный взгляд отражает всю сущность образовательного процесса. Бронзовую скульптуру установили в университете информатики и радиоэлектроники и посвятили всему студенческому сообществу. Полуметровый памятник напоминает будущим специалистам о пользе получаемых знаний. Современный работоспособный студент запечатлен с рюкзаком на плечах и ноутбуком в руках.

Алексей Жвирбис, студент 4 курса белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Высшее образование сейчас очень востребовано. Это видно по конкурсам, проходным баллам.

Молодые люди становятся более заинтересованными в качестве образования и своих перспективах в будущем.

Пять лет назад Елена из Швеции переступила порог Белорусского медицинского университета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Любимым лечебным делом она занималась и раньше, но только в качестве медсестры. Стать на ступеньку выше в Швеции оказалось проблематично. Вспомнив про русские корни, Елена вместе с детьми приехала в Беларусь. Они пошли в минскую школу, а мама поступила на терапевта. Учиться ведь никогда не поздно.

Елена Доббс, студентка 5 курса Белорусского государственного медицинского университета:

В Швеции всего пять университетов, которые готовят эти кадры. Попасть туда очень сложно. Поэтому большая часть желающих едет учиться за рубеж.

Ваш университет раньше входил в первую тройку лучших институтов, готовящих медицинские кадры. Поэтому у меня не было никакого сомнения, что надо ехать сюда.

В большой Минск Павел Хмелев приехал из маленького литовского городка, в котором третья часть населения говорит по-русски. В поисках хорошей работы он доехал даже до Великобритании. Но затем предпочел Беларусь в качестве получения качественного образования. И сразу же поступил на гуманитарный факультет БГУ.

Павел Хмелев, студент 4 курса Белгосуниверситета:

Образование там уже сейчас платное, бюджетных мест практически нет, а здесь, как я слышал, можно поступить литовцам на бюджет, если есть белорусские корни.

Стоимость образования в Беларуси значительно ниже, чем в европейских университетах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К тому же у нас создан значительный потенциал для развития образовательных услуг. Именно поэтому студенты из-за рубежа могут рассчитывать не только на качественные, но и доступные знания. А после даже учить в Беларуси своих детей.