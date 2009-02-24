Все белорусские больницы, поликлиники и медицинские центры соединит единая виртуальная сеть

Ее создание планируется завершить в течении трех ближайших лет. Компьютеризация сделает медицинскую помощь еще доступнее.

Уже сегодня на прием к врачу в некоторых поликлиниках можно записаться через интернет, а вся документация ведется в электронном виде. Программное обеспечение – разработки отечественных специалистов. Их повсеместное внедрение во всех сферах поможет сэкономить тонны бумаги.

Вторую детскую – в столице можно назвать самой продвинутой больницей: 150 компьютеров, три мощных сервера. Истории болезни, результаты анализов – все реально, но виртуально. Данные на каждого пациента уже в приемном покое заносятся в электронную базу. В ближайшие несколько лет. Планируется все медицинские учреждения Беларуси связать единой компьютерной сетью.

Использование телемедицины в цифровой флюорографии уже создает единое медицинское пространство. Врач к врачу в гости не ходит, а просто заходит на нужную электронную страничку. Достаточно одного клика! Телемедицинская система уже связала 20 поликлиник Минска. Яркий пример экономии времени, усилий и материалов. Быстрее подключиться к виртуальному миру помогают отечественные программисты.

Резиденты парка высоких технологий постоянно увеличивают объемы продаж программного обеспечения не только за рубежом, но и в нашей стране. Причем, зачастую отечественное – лучше, чем зарубежное. Убедить в этом пытались сегодня виртуальных дел мастера потенциальных потребителей из многих государственных органов управления.

Упор делается на сокращение документооборота в госучереждениях. Белорусские разработки сегодня успешно используют правительство Казахстана и Москвы. Круговорот бумаг отечественные программисты уже сегодня берутся прекратить в десятках белорусских министерств и ведомств.