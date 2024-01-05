Время сверять часы! Какой он, эталон времени, и как в Беларуси задают стандарты измерений?

Телевизионное путешествие по истории Беларуси! Вместе с Евгением Пустовым делаем важные и смелые «Крокi Незалежнасцi».

Эпоха сменяет эпоху, держава – державу. Таково геополитическое бытие. Исторические периоды могут быть антагонистичными. Но точно вытекают один из одного. Убери этот камень – и здание рухнет. И только время вне трендов. Оно поверх крыш высокомерных дворцов эпохи господ и плебеев, оно выше кремлевских звезд Союза, оно промчалось и над хмельным застольем Беловежья, и над очередями голодных глаз, глядящих на не качественное заморское изобилие. Но теперь пришло время именно нам настраивать время. Качество по-белорусски! Как Госстандарт проверяет продукцию на безопасность и подлинность?

В настоящее время группа стандартов, которая участвует в формировании шкалы времени Республики Беларусь, насчитывает шесть водородных стандартов. Они передают данные на систему, которая в автоматическом режиме их обрабатывает и формирует национальную шкалу времени, по которой все мы живем. Это закрытое для прессы помещение. Но не для съемочной группы «Крокаў Незалежнасці». Здесь контролируется ход белорусского времени. Отсюда оно разлетается по аэропортам, входит в самые закрытые военные кабинеты и в самые высоки этажи Администрации Президента. Отражается в интернете и у мобильных операторов. В целом с эталоном времени Госстандарта свои часы сверяют 23 организации, а затем и вся страна. Именно временное значение из этой комнаты показывают на телевизионных заставках перед новостями. И так 24 часа из года в год. Весь период нашей независимости.

Александр Бурак, заместитель председателя Госстандарта:

Этот эталон, можно смело сказать, первоисточник создания национальной базы, который обеспечивает передачу такой весьма важной для нашей страны (и не только для страны) единицы и величины, как время, секунда. Кроме того, этот эталон позволяет обеспечивать передачу частоты в герцах, а также шкалы времени. От транспорта до стиральных машин – почему белорусские товары держат марку во всем мире? Минское время в унисон всемирной координированной шкалы времени. У нас в стране эталонное отношение к эталонам. Мы не только ровняемся, а в весе буквально, на старейшин мировых эталонов, но и создаем свои. В Госстандарте, вернее, подведомственном БелГИМ, придумали, как снизить напряжение, в смысле противостояние, между потребителями и производителями электроуслуг. Амперы и киловатты. Их готовы взвесить наши специалисты. Установка мобильная, поэтому доехать могут в любую точку Беларуси. До самых заносчивых энергетиков.

Марина Ярмолович, начальник производственно-исследовательского отдела измерений электрических величин БелГИМ:

Большое внимание уделяется энергоэффективности оборудования, применяемого на территории Республики Беларусь, Кроме того, стимулирующие меры, которые предприняты нашим правительством, по развитию электротранспорта, инфраструктуры для электротранспорта, увеличило количество электромобилей, электробусов, но и оборудование, которое для них применяется, также подлежит контролю специальному и требует развития в этой области метрологического обеспечения.

Технологии больше двух лет. Понятно: изучили мировой опыт, вобрали лучшее, добавили свое. Получился наш, белорусский, эталон. Вообще, как всегда это делают белорусы. А сама идея возникла, когда мы вошли в клуб ядерной энергетики. Кстати, эталоны, связанные с ядерной темой, в суверенной Беларуси появились одними из первых. Понятно, это не повод для гордости. Соседи удружили. Ведь здесь и измеряют приборы, которые меряют радиацию.

Тонкая технология, которую надо беречь. В этом подвальном помещении рассказали, что такое керма – оставшийся воздух в определенном объеме, и объяснили, они не проверяют, а поверяют и калибруют. Здесь, например, дозиметры и источники бета-излучений. Эти аппараты часто применяются в медицине. Контролируют рентген-оборудование. Загрузка колоссальная. Контролируют по 15 тысяч устройств в год. Поэтому ждут расширения и модернизации.

Сразу проводится измерение камерой, после этого в это же место помещается прибор заказчика и производится повторное измерение. Учитывая наличие своей АЭС – тема в тренде. То есть эталоны разрабатываем под запросы промышленности. Чем интенсивнее и современнее индустриализация, тем элитарнее эталоны. Ну, например, зачем нам мерить вакуум? Да для того, чтобы не жить в вакууме мирового эталонирования.

Александр Бардонов, начальник производственно-исследовательского отдела измерений давления и расхода БелГИМ:

Медицина, фармацевтика, производство каких-то сверхчистых материалов, электронных компонентов. Та же авиационная промышленность, космическая, которые сейчас очень активно развиваются. Различные процессы, сепарирование, нанесение пленок, очистка материалов производятся с помощью вакуума.

Компетенции позволяют не только контролировать и создавать эталоны, но и выпускать оборудование. Эталонное обеспечение практически не зависит от импортных услуг. Тот же измеритель вакуума – белорусско-российская разработка. Ее даже специальной тканью накрыли. Понятно, не от сглаза – ученые же. Ткань позволяет сохранять определенную температуру. Климат-контроль здесь во всем помещении. Что не кабинет – эталон. Что не сотрудник – профессор. Не по должности или научному званию. По глубине знаний. За каждым метрологическим образцом закреплен ученый-хранитель и его заместитель. Действительно, ориентируемся теперь именно на минское время во всех смыслах. Да, советское время было, и мы сохранили из того лучшее. Но теперь создаем свое.

Александр Бурак:

Мы с гордостью можем об этом говорить. У нас эксплуатируются и применяются на постоянной основе 64 национальных эталона Республики Беларусь для передачи единицы измерения нашим потребителям. Мы планируем создать новых 11 национальных эталонов и модернизировать порядка 10-ти. В целом мы планируем к концу 2025 года создать и ввести в эксплуатацию 72 национальных эталона единиц измерения. Лукашенко показали золотой слиток весом в 11,5 килограмма. Читайте здесь.