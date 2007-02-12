Время есть блины!

Зиму провожаем - весну встречаем. 12 февраля - начало Масленичной недели.Эта традиция была принята Православной церковью и приурочена к последней неделе перед Великим постом. На Масленицу пекут блины, именно они - символ этого древнего славянского праздника. Неделя расписана буквально по дням. В понедельник по традиции - катание на горках. Во вторник начинались игрища, угощали блинами. Среда - "лакомка". В четверг строили снежные городки и катались на лошадях. Пятница - "тещины вечёрки", когда зятья ходили к ним в гости. Суббота - "золовкины посиделки". А воскресенье - "прощеный день", когда у родных и знакомых просят прощение за нанесенные обиды и одаривают подарками.