Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»
Десятки благотворительных акций проходят по всей стране в период зимних праздников: от марафона добра «Наши дети» до мероприятий, которые охватывают старшее поколение «От всей души». Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка, а также преемственность поколений?
Тему добра и благотворительности обсудили гости рождественского эфира ток-шоу «Большой город».
Марафон добра «Наши дети»: праздник, внимание, поддержка и подарки, которые принесут не только радость, но и пользу.
Сумма приближается к миллиону рублей.
Преемственность поколений, когда юность и опыт объединяются в общие интересы. «От всей души» – людям пожилого возраста.
Акция проводится в этом году второй раз, но стала всенародной.
Когда с возрастом появляется новый смысл жизни.
Мы не чувствуем себя одинокими благодаря нашему государству, благодаря таким замечательным акциям!
Откуда столько сил, энтузиазма и желания помогать другим?
– Я працую валанцёрам.
– И певица, и гитарист, и общественный деятель.
– І пісьменніца.
Рождество Христово – время добрых дел и благотворительности. Открытая душа белорусов не ищет поводов, чтобы подарить радость.
Мы это делаем всегда. Но время Рождественского поста – это время особого приготовления.
Ток-шоу «Большой город» – программа о доброте в Рождество Христово. Воскресенье, 10:00.