Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»

Десятки благотворительных акций проходят по всей стране в период зимних праздников: от марафона добра «Наши дети» до мероприятий, которые охватывают старшее поколение «От всей души». Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка, а также преемственность поколений? Тему добра и благотворительности обсудили гости рождественского эфира ток-шоу «Большой город».

Марафон добра «Наши дети»: праздник, внимание, поддержка и подарки, которые принесут не только радость, но и пользу.

Сумма приближается к миллиону рублей.

Преемственность поколений, когда юность и опыт объединяются в общие интересы. «От всей души» – людям пожилого возраста.

Акция проводится в этом году второй раз, но стала всенародной. Когда с возрастом появляется новый смысл жизни.

Мы не чувствуем себя одинокими благодаря нашему государству, благодаря таким замечательным акциям! Откуда столько сил, энтузиазма и желания помогать другим?

– Я працую валанцёрам.

– И певица, и гитарист, и общественный деятель.

– І пісьменніца.