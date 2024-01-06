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Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»

06 января 2024 08:38
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Десятки благотворительных акций проходят по всей стране в период зимних праздников: от марафона добра «Наши дети» до мероприятий, которые охватывают старшее поколение «От всей души». Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка, а также преемственность поколений?

Тему добра и благотворительности обсудили гости рождественского эфира ток-шоу «Большой город».

Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»-1

Марафон добра «Наши дети»: праздник, внимание, поддержка и подарки, которые принесут не только радость, но и пользу.

Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»-4

Сумма приближается к миллиону рублей.

Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»-7

Преемственность поколений, когда юность и опыт объединяются в общие интересы. «От всей души» – людям пожилого возраста.

Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»-10

Акция проводится в этом году второй раз, но стала всенародной.

Когда с возрастом появляется новый смысл жизни.

Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»-13

Мы не чувствуем себя одинокими благодаря нашему государству, благодаря таким замечательным акциям!

Откуда столько сил, энтузиазма и желания помогать другим?

Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»-16

Я працую валанцёрам.
– И певица, и гитарист, и общественный деятель.
– І пісьменніца.

Время добрых дел! Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка? Анонс «Большого города»-19

Рождество Христово – время добрых дел и благотворительности. Открытая душа белорусов не ищет поводов, чтобы подарить радость.

Мы это делаем всегда. Но время Рождественского поста – это время особого приготовления.

Ток-шоу «Большой город» – программа о доброте в Рождество Христово. Воскресенье, 10:00.

# Благотворительная акция # общество # Екатерина Забенько

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