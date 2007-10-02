Двухэтажные застройки в центре города - стали предметом долгих споров.

Туалет на соседней улице, два этажа и 8 квартир с картонными стенами в одном подъезде - и все это в центре Минска. Обновятся ли дома-малорослики послевоенной застройки или <музей старой доброй советской жизни> снесут вообще

Слухи о том, что <музей старой советской жизни> снесут ходят еще с послевоенных времен. И сейчас, в XXI веке, у специалистов нет окончательного ответа - превращать старые кварталы в стройплощадку или трансформировать "бараки" в стильные 5-6-этажки.

Время "бараков" закончится и станет, скорее всего, эпизодом истории. Но часть этих кварталов, жизнь в которых идет своим чередом, возможно, сохранится разве что как архитектурный образец. А рядом вырастут другие элитные дома, только это будет совсем другая история. И люди будут с гордостью говорить, что они живут в центре столицы.