Новости Беларуси. Временный запрет на посещение лесов введен в некоторых регионах Беларуси. В частности, речь идет о Витебской, Гродненской, Гомельской и Минской областях. Мера связана с ухудшением пожароопасной ситуации в лесах.

Аномально высокая температура и отсутствие осадков спровоцировали там возникновение пожаров. Специалисты ежедневно патрулируют леса и дежурят на наблюдательных вышках. К слову, тех, кто все же решит нарушить запрет, ждет крупный штраф, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.