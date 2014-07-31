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Временный запрет на посещение лесов введен в некоторых регионах Беларуси

31 июля 2014 11:18
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Новости Беларуси. Временный запрет на посещение лесов введен в некоторых регионах Беларуси. В частности, речь идет о Витебской, Гродненской, Гомельской и Минской областях. Мера связана с ухудшением пожароопасной ситуации в лесах.

Аномально высокая температура и отсутствие осадков спровоцировали там возникновение пожаров. Специалисты ежедневно патрулируют леса и дежурят на наблюдательных вышках. К слову, тех, кто все же решит нарушить запрет, ждет крупный штраф, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Пожар

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