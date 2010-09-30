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Временные ограничения в движении возле минского стадиона «Динамо» 30 сентября

30 сентября 2010 06:54
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Это связано с матчем, который состоится вечером между командами БАТЭ и голландским «Алкмааром».Будет запрещена стоянка транспортных средств по периметру всего стадиона.
# общество # ФК БАТЭ

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