Временные ограничения в движении возле минского стадиона «Динамо» 30 сентября

В переводе с латинского – девять. Это своеобразная девятидневная молитва, читать которую будут по случаю 300-летия костела.
Несколько десятков тысяч жителей стран ЕС пикетируют против мер жесткой экономии, введенных правительствами европейских государств.
Нашей страной поддержаны все пожелания, которые больше всего соответствуют передовой мировой практике.
23 сентября 2026 20:25
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