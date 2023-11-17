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Временное жильё в Воложине предоставили 14 белорусам, эвакуированным из сектора Газа

17 ноября 2023 10:48
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Белорусам и их семьям, эвакуированным из зоны палестино-изральского конфликта, оказывается всяческая помощь. Так, в Воложине, временным жильем для 14 человек стал туристско-рекреационый центр местного центра социального обслуживания населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временное жильё в Воложине предоставили 14 белорусам, эвакуированным из сектора Газа-1

По сути, это гостиница с комфортными комнатами и кухней. Семья взята под полную опеку местных властей. Как только люди, покинувшие зону конфликта, ступили на белорусскую землю, им была обещана всяческая помощь и содействие. Многие пассажиры рейса не могли сдержать слез.

Временное жильё в Воложине предоставили 14 белорусам, эвакуированным из сектора Газа-4

Надо там побыть, это ад просто. Прожили круги ада… Не дай бог кому-то это увидеть, не дай бог кому-то пережить.

Временное жильё в Воложине предоставили 14 белорусам, эвакуированным из сектора Газа-7

Всего на борту был 41 пассажир, из них 22 ребенка. Рейс организовали по поручению Президента Беларуси. Выбраться из горячей точки людям было непросто. Процесс эвакуации из зоны боевых действий достаточно сложный.

Посол Палестины, встречая эвакуационный рейс, поблагодарил Беларусь за ее позицию.

Белорусская национальная авиакомпания готова предоставить самолеты для следующих эвакуационных рейсов, если возникнет такая необходимость.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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