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Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта

13 сентября 2017 17:33
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Новости Беларуси. Логойск стал городом без абортов. Врачи районной больницы не проводят эту медицинскую процедуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в исключительных случаях. Такая позиция докторов уже приносит свои результаты. С каждым годом женщин, которые принимают решение стать мамами, там становится всё больше. Если так пойдет и дальше, то не исключено, что к этой инициативе присоединятся и другие белорусские города. Но как быть с теми, кто считает, что современная женщина сама вправе решать, сколько у нее должно быть детей?

Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта -1

Маленький Владик родился меньше суток назад. Мальчик чувствует себя отлично, хорошо ест и почти не плачет. Молодая мама не выпускает сына из рук. А еще 9 месяцев назад она была в раздумьях – сохранить беременность или нет.

Елена Зеленка, пациентка Логойской центральной районной больницы:
Мне было страшно, буду ли успевать за двоими детьми смотреть.

Страхи развеял опытный психолог и акушер-гинеколог, а в Логойске сложилась уникальная ситуация. Уже около двух лет – это город без абортов. Врачи местной больницы прерывают беременность только в исключительных случаях. За этот год только в этой больнице удалось спасти 5 маленьких жизней. И это дорогого стоит.

Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта -4

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
По итогам 6 месяцев в Республики Беларусь родилось 1009 детей, мамы которых обращались за прерыванием беременности. Где-то 0,8 процентов от общего количества детей, которые рождаются 20-25 процентов по стране эффективность предабортного консультирования.

Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта -6

Если женщина хочет прервать беременность, с ней беседует психолог и лечащий врач. В больнице есть даже молитвенная комната. Иногда и слово лечит.

Ирина Козловская, акушер-гинеколог Логойской центральной районной больницы:
Принимать решение о прерывании беременности исключительно на эмоциях, потому что он меня не любит или потому что соседки на лавке сказали, куда тебе третьего, это не причина. Иногда достаточно разобрать причины.

Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта -9

В Ирландии, Польше, на Мальте и Филиппинах аборты и вовсе запрещены. В Германии принят специальный закон о защите прав эмбриона. Впрочем, в вопросе рождения детей есть разные точки зрения. К примеру, «прочойсеры» считают, что женщина сама должна решать, сколько у нее будет детей.

Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта -11

Нонна Парфенович, заведующий акушерским отделением Логойской центральной районной больницы:
Права женщины не нарушаются. Если она решается, мы даем направление в областной роддом. Если она решается прервать, прервет в областном роддоме.

Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта -13

Проект в Логойске считается пилотным. Спустя какое-то время может быть принято решение, продолжить его в других районах. Инициатива будет обсуждена и на национальном уровне.

Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта -15

Ольга Коршун, СТВ:
Значительно повысить стоимость абортов или запретить их вообще – такие кардинальные меры  вряд ли помогут решить этот тонкий вопрос, считают эксперты. В первую очередь, выбор за женщиной. Главное, чтобы он был осознанным. Над этим и работают и современная медицина, и общественность.

Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта -17

# общество # Медицина # Фотофакт

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