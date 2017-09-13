Врачи районной больницы в Логойске около двух лет не проводят процедуру аборта

Новости Беларуси. Логойск стал городом без абортов. Врачи районной больницы не проводят эту медицинскую процедуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в исключительных случаях. Такая позиция докторов уже приносит свои результаты. С каждым годом женщин, которые принимают решение стать мамами, там становится всё больше. Если так пойдет и дальше, то не исключено, что к этой инициативе присоединятся и другие белорусские города. Но как быть с теми, кто считает, что современная женщина сама вправе решать, сколько у нее должно быть детей?

Маленький Владик родился меньше суток назад. Мальчик чувствует себя отлично, хорошо ест и почти не плачет. Молодая мама не выпускает сына из рук. А еще 9 месяцев назад она была в раздумьях – сохранить беременность или нет.

Елена Зеленка, пациентка Логойской центральной районной больницы:

Мне было страшно, буду ли успевать за двоими детьми смотреть. Страхи развеял опытный психолог и акушер-гинеколог, а в Логойске сложилась уникальная ситуация. Уже около двух лет – это город без абортов. Врачи местной больницы прерывают беременность только в исключительных случаях. За этот год только в этой больнице удалось спасти 5 маленьких жизней. И это дорогого стоит.

Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

По итогам 6 месяцев в Республики Беларусь родилось 1009 детей, мамы которых обращались за прерыванием беременности. Где-то 0,8 процентов от общего количества детей, которые рождаются 20-25 процентов по стране эффективность предабортного консультирования.

Если женщина хочет прервать беременность, с ней беседует психолог и лечащий врач. В больнице есть даже молитвенная комната. Иногда и слово лечит.

Ирина Козловская, акушер-гинеколог Логойской центральной районной больницы:

Принимать решение о прерывании беременности исключительно на эмоциях, потому что он меня не любит или потому что соседки на лавке сказали, куда тебе третьего, это не причина. Иногда достаточно разобрать причины.

В Ирландии, Польше, на Мальте и Филиппинах аборты и вовсе запрещены. В Германии принят специальный закон о защите прав эмбриона. Впрочем, в вопросе рождения детей есть разные точки зрения. К примеру, «прочойсеры» считают, что женщина сама должна решать, сколько у нее будет детей.

Нонна Парфенович, заведующий акушерским отделением Логойской центральной районной больницы:

Права женщины не нарушаются. Если она решается, мы даем направление в областной роддом. Если она решается прервать, прервет в областном роддоме.

Проект в Логойске считается пилотным. Спустя какое-то время может быть принято решение, продолжить его в других районах. Инициатива будет обсуждена и на национальном уровне.