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Врачи Беларуси: задача медработников – оказывать помощь любому пациенту, независимо от его убеждений

18 августа 2020 14:40
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Новости Беларуси. Мы готовы к диалогу, готовы к открытому обсуждению имеющихся проблем, но не с анонимными персонажами, а людьми, способными на этот диалог. Министр здравоохранения Владимир Караник выступил с открытым письмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи Беларуси: задача медработников – оказывать помощь любому пациенту, независимо от его убеждений -1

Он призвал своих коллег умерить эмоции и вспомнить, что безусловное оказание медицинской помощи всем нуждающимся – это постулат, который не обсуждается и не ставится под сомнение.

Владимир Караник: мы плотно взаимодействовали с МВД, чтобы максимально быстро решить вопрос оказания медпомощи нуждающимся

Врачи Беларуси: задача медработников – оказывать помощь любому пациенту, независимо от его убеждений -4

Что же происходит сейчас? Сейчас многие сотрудники учреждений здравоохранения отказываются оказывать помощь. Но врачи вне политики. Врачи должны оказывать помощь абсолютно всем, всем, кто поступает в поликлинику, в стационар. Неважно, какого вероисповедания, каких политических взглядов человек. Да, ситуация, которая складывается сейчас, глубоко задела все медицинское сообщество. Может быть, это звучит очень громко, но это так. Мы попали в период неправильных, насильственных действий, но мы должны быть с теми, кто пострадал.  

Врачи Беларуси: задача медработников – оказывать помощь любому пациенту, независимо от его убеждений -7

Я считаю, что задача медицинских работников – оказывать медицинскую помощь любому пациенту, независимо от его религиозных, политических и иных убеждений. Пациент всегда остается пациентом. Я хочу отметить, что я категорически против применения любого насилия в любых его проявлениях.

Врачи Беларуси: задача медработников – оказывать помощь любому пациенту, независимо от его убеждений -10

Граждане Республики Беларусь, я хочу обратиться ко всем вам. Мы, врачи, выступаем против насилия в любом его проявлении. Думаю, что могу сказать от лица всех врачей республики: мы хотим выполнять нашу работу, оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Мы вас не подведем.

# Медицина # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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