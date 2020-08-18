Врачи Беларуси: задача медработников – оказывать помощь любому пациенту, независимо от его убеждений

Новости Беларуси. Мы готовы к диалогу, готовы к открытому обсуждению имеющихся проблем, но не с анонимными персонажами, а людьми, способными на этот диалог. Министр здравоохранения Владимир Караник выступил с открытым письмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он призвал своих коллег умерить эмоции и вспомнить, что безусловное оказание медицинской помощи всем нуждающимся – это постулат, который не обсуждается и не ставится под сомнение. Владимир Караник: мы плотно взаимодействовали с МВД, чтобы максимально быстро решить вопрос оказания медпомощи нуждающимся

Что же происходит сейчас? Сейчас многие сотрудники учреждений здравоохранения отказываются оказывать помощь. Но врачи вне политики. Врачи должны оказывать помощь абсолютно всем, всем, кто поступает в поликлинику, в стационар. Неважно, какого вероисповедания, каких политических взглядов человек. Да, ситуация, которая складывается сейчас, глубоко задела все медицинское сообщество. Может быть, это звучит очень громко, но это так. Мы попали в период неправильных, насильственных действий, но мы должны быть с теми, кто пострадал.

Я считаю, что задача медицинских работников – оказывать медицинскую помощь любому пациенту, независимо от его религиозных, политических и иных убеждений. Пациент всегда остается пациентом. Я хочу отметить, что я категорически против применения любого насилия в любых его проявлениях.