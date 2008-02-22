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Врачи Беларуси готовы оказать помощь всем желающим изменить жизнь к лучшему

22 февраля 2008 11:49
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Универсальный рецепт крепкого здоровья белорусов на грядущий год озвучили медики на сегодняшней коллегии: больше двигаться и рационально питаться. В минувшем году в здравоохранении реализовано 12 государственных программ. Более 700 миллиардов рублей пошли на закупку нового современного оборудования для больниц и поликлиник, станций скорой медпомощи. Особое внимание уделялось выполнению национальной программы по демографической ситуации.
# общество

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