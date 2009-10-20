Врача наказали за рождение восьмерых близнецов

Представитель общества Шон Типтон, сообщивший об исключении врача, отметил, что причиной этого шага стало неоднократное нарушение им принятых в АОРМ стандартов. Исключение из организации, однако, не помешает Камраве продолжить заниматься медицинской практикой.
Надя Сулейман семь лет лечилась от бесплодия. Доктор Камрава провел несколько операций, в ходе которых подсадил женщине шесть оплодотворенных яйцеклеток, две из которых развились в пары близнецов. Между тем, стандарты АОРМ вообще не рекомендуют подсаживания более двух эмбрионов пациенткам моложе 35 лет. Общие же правила экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) предписывают удаление нескольких эмбрионов в случае, если приживётся слишком много жизнеспособных эмбрионов, однако Камрава не сделал этого, пишет NEWSru.com.26 января этого года Надя Сулеман родила восемь младенцев (шестерых мальчиков и двух
девочек). К тому времени у нее уже было шестеро детей, зачатых также посредством искусственного оплодотворения. Эйфория в американском обществе по поводу появления на свет восьмерни позднее сменилась на осуждение. Сулеман стали обвинять в использовании детей в меркантильных целях. Сама Надя объясняла свой поступок тем, что всегда мечтала иметь большую семью. Правда позднее она созналась, что решение родить восьмерых было неосмотрительным.