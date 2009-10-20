Врача наказали за рождение восьмерых близнецов

Доктор Майкл Камрава, способствовавший рождению восьмерых близнецов у 33-летней безработной американки Нади Сулеман, был исключен из Американского общества репродуктивной медицины (АОРМ).

Представитель общества Шон Типтон, сообщивший об исключении врача, отметил, что причиной этого шага стало неоднократное нарушение им принятых в АОРМ стандартов. Исключение из организации, однако, не помешает Камраве продолжить заниматься медицинской практикой.

Надя Сулейман семь лет лечилась от бесплодия. Доктор Камрава провел несколько операций, в ходе которых подсадил женщине шесть оплодотворенных яйцеклеток, две из которых развились в пары близнецов. Между тем, стандарты АОРМ вообще не рекомендуют подсаживания более двух эмбрионов пациенткам моложе 35 лет. Общие же правила экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) предписывают удаление нескольких эмбрионов в случае, если приживётся слишком много жизнеспособных эмбрионов, однако Камрава не сделал этого, пишет NEWSru.com.

26 января этого года Надя Сулеман родила восемь младенцев (шестерых мальчиков и двух

девочек). К тому времени у нее уже было шестеро детей, зачатых также посредством искусственного оплодотворения. Эйфория в американском обществе по поводу появления на свет восьмерни позднее сменилась на осуждение. Сулеман стали обвинять в использовании детей в меркантильных целях. Сама Надя объясняла свой поступок тем, что всегда мечтала иметь большую семью. Правда позднее она созналась, что решение родить восьмерых было неосмотрительным.