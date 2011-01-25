Прямой эфир

Впервые за восемь лет белорусские военные провели боевые пуски системы залпового огня «Смерч»

25 января 2011 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
До сих пор такие комплексы мы могли наблюдать только на военных парадах.

До первого за восемь лет выстрела «Смерча» в пределах Беларуси — не больше получаса. В небо поднимаются вертолет и легкие беспилотники. Сегодня авиация отвечает за наведение на цели. В это время продолжается подготовка системы.

Подготовка «Смерча» к бою после целеуказания занимает всего три минуты. Затем за 38 секунд система успевает сделать полный залп: 12 выстрелов. Еще минута — и «Смерч» сворачивается и покидает позицию. Это делает его практически неуязвимым для ответного огня противника. А если объединить усилия шести «Смерчей», можно полностью уничтожить небольшой город. И уж тем более — вертолетную площадку, зенитную батарею или командный пункт: об условных целях на сегодня только что доложила авиация.

Редкое зрелище. Не только потому что дорогое. С такой огневой мощью не везде попрактикуешься. Ракета этого комплекса летит минимум на 20 километров. Так что сегодня стреляли не на полигоне, а в полигон. Но все равно «на отлично», доложила разведка.

Владимир Мельник, командир первого ракетно-артиллерийского дивизиона:
Разведка в данном случае осуществлялась двумя способами: первый — разведгруппа, второй — с помощью беспилотных летательных аппаратов. По воздушной оценке, цели поражены. Оценка — отлично.

Олег Земсков, начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Республики Беларусь:
Самая главная задача — это подготовка специалистов ракетных войск и артиллерии. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это одна из фундаментальных задач, которые решаются в рамках концепции национальной безопасности.

Эту систему разработали и взяли на вооружение еще в 80-х годах прошлого века. Наследство советского военпрома продолжает модернизацию уже в национальных рамках. Одна из последних разработок белорусских специалистов для «Смерча» — система автоматической навигации и ориентирования. Она уже тестируется.

Сергей Варивончик, заместитель начальника отдела предприятия военно-промышленного комплекса:
Это позволяет боевой машине «с марша» определить свое положение, свою ориентацию относительно цели и осуществить наведение. Порядка в три раза сокращается время на выполнение боевой задачи.

Это значит, что у противника будет еще меньше шансов на прицельный ответ. Останется в сохранности техника, и, конечно, жизни людей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Реактивная система залпового огня «Смерч»

Реактивная система залпового огня «Смерч»

Реактивная система залпового огня «Смерч»

Реактивная система залпового огня «Смерч»

Реактивная система залпового огня «Смерч»

Реактивная система залпового огня «Смерч»

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В микрорайоне Масюковщина-4 открылся первый детский сад
25 января 2011 19:01

В микрорайоне Масюковщина-4 открылся первый детский сад

25 января 2011 18:44

Минские коммунальщики создали бюро по энергоаудиту минских многоэтажек

25 января 2011 16:07

Скульптуру первокурснице открыли в Гомеле в Татьянин день