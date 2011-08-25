Впервые за три года ФК БАТЭ снова прошел в групповой раунд Лиги чемпионов

Такого права борисовские футболисты добились по итогам двухматчевой дуэли с «Штурмом» из австрийского города Грац.

Первая игра, которая проходила 16 августа на минском стадионе «Динамо», завершилась со счетом 1:1. В составе белорусской команды отличился защитник Марко Симич, сообщает ctv.by.

Во втором же матче БАТЭ необходимо было побеждать либо заканчивать матч крупной ничьей (2:2 и более). Однако белорусы уверенно обыграли австрийских футболистов – 2:0. Голы на свой счет записали Александр Володько и вновь Марко Симич, поразивший ворота, как и в первой встрече, головой после подачи Дмитрия Баги со штрафного.

Таким образом, БАТЭ во второй раз в своей истории выступит на групповой стадии самого престижного клубного турнира Старого Света. Соперников по этому раунду борисовчане узнают по итогам жеребьевки, которая пройдет 25 августа в Монте-Карло. Начало – в 18.45.