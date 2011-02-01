Впервые за последние 30 лет Израиль разрешил ввести египетские войска на Синайский полуостров

Египет в ожидании новых демонстраций. Сегодня в стране запланирован Марш миллионов.

Закрыты банки, госучереждения и многие предприятия. Не работают школы и другие учебные заведения. Полностью парализовано железнодорожное сообщение. Нарушена работа и главного морского порта в Александрии.

Антиправительственные волнения в стране сопровождаются грабежами и поджогами. По мародёрам военные стреляют без предупреждения. По последним данным жертвами беспорядков стали свыше 150 человек. Более 4 тысяч ранены.

Для обеспечения безопасности в курортные зоны направлены армейские подразделения. Впервые за последние 30 лет Израиль разрешил ввести египетские войска на частично демилитаризованный Синайский полуостров. Именно там находится курорт Шарм-эль-Шэйх.

На фоне беспорядков в Египте взлетели цены на нефть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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