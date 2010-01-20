Впервые за 60 лет в день рождения Эдгара По загадочный поклонник не посетил его могилу

Таинственный поклонник в черном со скрытым шляпой лицом, который на протяжении шести десятилетий оставлял в день рождения Эдгара Аллана По три розы и полбутылки коньяка на его могиле, в этом году впервые не исполнил уже ставшего традиционным обряда.

Накануне, в 201-ю годовщину со дня рождения знаменитого американского писателя, поклонники По с нетерпением ожидали, что ритуал вновь будет исполнен. 36 почитателей его творчества вместе с куратором Джеффом Джеромом собрались на кладбище в Балтиморе (штат Мэриленд) в надежде дождаться и своими глазами увидеть таинственного посетителя. По словам Джерома, незнакомец всегда приходил на кладбище в темное время суток — с полуночи до 05:30. Однако на этот раз неизвестный почему-то не появился.

По словам хранителя мемориального музея писателя в Балтиморе, впервые розы и коньяк появились на могиле в 1949 году. При этом неизвестный демонстрировал необыкновенную последовательность и пунктуальность: за все эти годы традиция ни разу не нарушалась.

Личность таинственного поклонника — его называют «Пьющий за По» — до сих пор неизвестна, но принято считать, что это не один человек. В 1993 году на могиле была оставлена записка, где говорилось, что вскоре «факел перейдет к другому», а спустя шесть лет было таким же образом объявлено, что первый поклонник скончался и его место занял «наследник». В 2007 году 92-летний житель США Сэм Порпора объявил, что за появлениями поклонника стоял он сам и его друзья, но Порпоре верят не все, отмечает NEWSru.com.

Эдгар Аллан По, появившийся на свет 201 год назад, скончался в 1849 году при невыясненных обстоятельствах. Его похоронили возле Вестминстерской церкви без должных почестей, и лишь в октябре 2009 года это упущение было восполнено: 11 октября в Балтиморе состоялась имитация пышных похорон писателя.