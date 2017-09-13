Впервые за 4 года террора многодетная мать обратилась к общественности: первоклассники обязаны отдать родной бабушке долги отца

Новости Беларуси. В Гомеле два первоклассника задолжали родной бабушке по полторы тысячи долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение суда вступило в законную силу, в счёт погашения суммы по закону может быть обращена жилплощадь детей. Судебные исполнители уже наложили запрет на отчуждение недвижимости. Четыре года многодетная мать судится с бывшей свекровью. Первоклассники Антон и Богдан ещё только учатся считать, а поэтому объяснить сколько это - тысяча шестьсот долларов – пока точно не могут. Именно такую сумму каждый из них – получается – задолжал родной бабушке. Мама малышей показывает постановление суда.



Дети отвечают по долгам отца. Оказывается у своей матери папа мальчиков одолжил не много не мало – 9 тысяч долларов, но не успел отдать. После смерти сына женщина через суд взыскала долг с прямых наследников, при этом отлично справляясь с ролью любящей бабушки.

Юлия Ганисевская, мама:

Она молодец, возит их в парк, аттракционы, покупает вкуснях полные карманы. Но вот эти долговые расписки: я ей говорю Валя ты же понимаешь, что ты злорадствуешь, что вот наконец с невесткой разобралась, поставила на место, она будет платить, но ты же пойми, что это моя семья, мои дети. У меня по закону должны отнимать от любого дохода не менее 50 %.

Скромный быт Ганисевских не только оттого, что в семье четверо детей: за последние несколько лет здесь дважды конфисковывали все вещи. Судиться за имущество с Юлей при жизни начал ещё бывший муж, продолжила его мать. В результате в квартире, которую по факту оплатило многодетной семье государство, теперь есть и квадратные метры пенсионерки.



Эта красная линия прошла не только по квадратным метрам, но и через судьбу большой и когда-то дружной семьи. После смерти мужчины одна треть этой комнаты стала принадлежать его матери, две трети двум сыновьям.на своих квадратных метрах женщина прописала дочь, страдающую алкоголизмом. После этого в этой квартире никто не живет. Однако история на этом не закончилась, сейчас любящая бабушка претендует на большую часть жилья своих внуков.

Недвижимость детей по закону теоретически может быть обращена в счёт погашения задолженности, которая, кстати, постоянно растёт: бабушка не забывает регулярно проводить индексацию. Кроме того, свои права на имущество бывшая свекровь доказывает не только в суде.



Антонина Шайнюк, свидетель:

Сначала они с нынепокойным бывшим супругом приезжали забирали посуду, забирали детсткое постельное бельё, детскую одежду и обувь.

От бывшей свекрови в адрес Юли прямо в зале суда звучали угрозы физической расправы, но сегодня главная забота матери – рассчитаться по долгам и сохранить жильё для своих детей. Не видя другого выхода, впервые за четыре года родственного террора она обратилась к общественности. Непростую ситуацию взял на личный контроль руководитель Гомельской области Владимир Дворник.



Валентин Макаревич, начальник главного управления юстиции гомельского облисполкома:

По моим данным дело истребовано председателем Гомельского областного суда и будет изучаться. Если судья примет решение о том что была нарушена законность, то может быть принято решение о приостановке исполнения судебного постановления.