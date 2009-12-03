Впервые вводится запрет на продажу петард

В этом году школьники лишились одного из своих любимейших развлечений — петарды в стране легально больше не продают.

Такое решение было принято в Госпромнадзоре. Запрет убедительно мотивирован, так что у любителей «взрывных» зимних праздников вопросов возникнуть не должно. «Продажа петард населению запрещена во всей Европе, — объяснил пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий. — Они поджигаются в руках, а это очень опасно».

Вместе с тем спасатели подчеркивают, что под запрет попали только петарды: фейерверки, салюты и хлопушки и дальше будут в свободном доступе в специализированных магазинах. Впрочем, это не значит, что белорусы не смогут купить маленькие «бомбочки». К их «услугам» — нелегальные торговцы пиротехникой. Сотрудники милиции последние несколько недель проводят рейды по рынкам. Говорят, что сегодня счет идет уже на десятки тысяч единиц изъятой «серой» пиротехники. Однако нелегальные продавцы все равно продолжают реализацию опасной продукции, пишет «Народная газета».