Впервые временный военный мост будет использоваться белорусскими нефтяниками

В Речицком районе появился мост к местам бурения нефтяных скважин. 60-метровое сооружение возвели транспортные войска Беларуси. Нефтяные залежи были обнаружены на заболоченной территории вблизи населенного пункта Первомайск. Однако, доступа туда не было.

Большой автодорожный мост для нужд народного хозяйства используется в Беларуси впервые. В этот раз по нему пойдет не военная техника, а буровые и спецмашины для поиска нефти, которой богат Речицкий район.

Место, на котором предположительно находятся залежи «черного золота», окружает река Сведь. Хотя русло здесь узкое, перевезти многотонное оборудование довольно сложно. Вброд, как говорится, не пойдешь, а наводить капитальный мост не рентабельно, пока не будет стопроцентной уверенности, что именно в этом месте будет стоять нефтяная вышка.

Александр Селиванов, заместитель начальника управления буровых работ:

После того, как мы проведём работы по строительству скважины и оценим результаты, мы либо построим капитальный мост, либо оставим действующий временный. Это будет решаться совместно с военными.

Подразделение дорожно-мостовой бригады соединила берега за несколько недель. Нефтяники планируют пользоваться переправой как минимум два года. Примерно столько времени потребуется для подготовки, проведения геологической разведки и бурения скважин.

Александр Будько, заместитель начальника департамента транспортного обеспечения Министерства обороны:

В этом году транспортные войска навели уже пятый временный мост для проезда автомобильного транспорта. И один такой мост действует с прошлого года в Шклове через реку Днепр. Мосты наводятся из различных комплектов имущества: это и наплавные мосты, и временные, и автодорожные.

Оборудование подобных мостов имеет двойное назначение. Для военных это хорошая практика, для государства — экономия времени и средств, а это миллиарды белорусских рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».