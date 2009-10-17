Впервые в Беларуси открылся фестиваль лоскутного шитья

Полоцк собрал рукодельниц из разных стран. Краски заменяет ткань, а кисти – иголка с ниткой. Лоскутное шитье – своеобразная живопись.

Из-под легкой руки мастерицы выходят настоящие шедевры искусства. Издавна это был элитный вид рукоделия. Лоскутным шитьем занимались даже царские семьи. Одеяла из приданого для невесты ценились по количеству лоскутков. Сегодня у этой техники модное название пэчворк. А оригинальные произведения хэндмэйд пользуются огромной популярностью в мире.

Гигантское интернациональное полотно – знаменитый полоцкий оберег. 90 квадратных метров из 422 панно, выполненных этническими белорусами из всех уголков мира, от Камчатки до Южной Америки. Эта работа дала участникам клуба лоскутного шитья еще одну творческую идею. Собрать лучшие работы белорусских и российских рукодельниц на первый в Беларуси фестиваль лоскутного шитья. В эксклюзивных работах – все последние тенденции пэчворка.

– Очень приятно, когда посредством работы мастер, вкладывая душу, смог рассказать историю своего рода, – отмечает руководитель клуба лоскутного шитья «Рошва» Нина Ярмух.

На этих панно деталей не сосчитать. Труд очень кропотливый. Впечатляет не только техника, но и идеи. Полоцкие лоскутки, например, путешествуют по миру. Эти работы – уникальный плод совместного творчества с датскими партнерами.

– Центр делался полоцкой мастерицей, а раунды датскими. Потом произошел обмен. Наши серединки вернулись с датскими краями, а у них есть их серединки с нашими краями, – рассказывает Нина Ярмух.

Конкурсантку Анну Ивановну в клуб привела любовь к бабушкиным лоскутным одеялам. Сегодня ее мастерство востребовано даже на промышленном уровне.

– Практическое применение нашей работы – это оформление выставки. Это уже, практически, стык производства и творчества. Мы занимаемся творчеством, – пояснила член клуба лоскутного шитья Анна Таранова.

Победители первого фестиваля лоскутного шитья определятся 24 октября. В этот же день в Полоцке пройдут мастер-классы для всех желающих научиться лоскутному творчеству.