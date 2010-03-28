Впервые пять регионов России меняют часовые пояса

На территории России этой ночью стрелки часов переведены на летнее время, то есть на 1 час вперед. И впервые параллельно с переходом на летнее время меняются часовые пояса у пяти регионов страны.

До сих пор в России действовало 11 часовых поясов. Некоторые из них объединяли большие группы субъектов РФ, некоторые – один-два региона. Например, пояс, опережающий московское время всего на 1 час, состоит из Самарской области и Удмуртии. Самый восточный часовой пояс, к которому нужно прибавить 9 часов по отношению к московскому времени, состоит из Камчатки и Чукотки.

Именно в эту ночь пять субъектов РФ могли не переводить часы и таким образом перейти на время соседних регионов. В результате из 11 часовых поясов по стране останется 9. В частности, Камчатка и Чукотка присоединятся к Магаданскому времени, и по отношению к Москве разница будет не плюс 9, а плюс 8 часов. Изменится и время Кемерово. Этот регион присоединится к омскому времени и станет опережать московское не на 4, а на 3 часа, пишет БЕЛТА.