Впервые погоны пограничников были освящены Крестом Евфросинии Полоцкой

Впервые в истории Беларуси ритуал вручения первых офицерских погон курсантам-пограничникам и церемония принятия Кодекса чести офицера органов пограничной службы были освящены Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой.

Торжество прошло сегодня у Национальной библиотеки.

Председатель Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Рачковский и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет вручили погоны и юбилейные медали «90 год на варце гранiцы» 93 молодым офицерам 12-го выпуска пограничного факультета Военной академии и 24 выпускникам других факультетов, которые обучались в интересах органов пограничной службы. 44 выпускника, окончившие академию с отличием, а также достигшие высоких результатов в военно-научной работе, общественной жизни факультета и спорте будут поощрены ценными подарками и нагрудными знаками «Выдатнік пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь».

— Когда люди обращаются к православным традициям, к вере своих предков — это объективный жизненный процесс, — считает Игорь Рачковский. — Присутствие святыни придает нам уверенности и духовного спокойствия, — отметил он. В свою очередь митрополит Филарет сказал: «Наше воинство по традиции именуется христолюбивым. То, что наши воины разделяют древние традиции, свидетельствует о верности воинства Церкви и Отечеству».

После присвоения первого офицерского воинского звания лейтенанта новоиспеченные офицеры поклонились Кресту преподобной Евфросинии Полоцкой. Эта историческая святыня Беларуси прибыла в Минск с крестным ходом, который начался 14 июня в Полоцке с церемонии вручения стражам рубежей Полоцкого погранотряда хоругви с изображением Архистратига Михаила, небесного покровителя органов пограничной службы, и пройдет вдоль приграничных территорий.

Крест преподобной Евфросинии Полоцкой 3 июля вернется в Кресто-Воздвиженский собор на территории Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке, сообщает БЕЛТА.