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Впервые открыл двери новый Институт пограничной службы

01 сентября 2010 11:22
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Он был создан в июле этого года на базе факультета Военной Академии.

В расписание первого торжественного учебного дня внесла коррективы и погода. Гости, в числе которых была представительная делегация из Китая, переместились от здания Национальной Библиотеки в помещение Военной Академии. Однако небольшая сцена не помешала роте почетного караула произвести настоящий фурор.

Владимир Моисеенко, начальник Института пограничной службы Республики Беларусь:
Для нас сегодня действительно знаменательный и ответственный день. Мы сегодня открываем учебный процесс в Институте. И не только, как и вся республика, отмечаем День знаний, но еще и открываем учебный процесс.

# общество # Образование

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