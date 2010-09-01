Впервые открыл двери новый Институт пограничной службы

Он был создан в июле этого года на базе факультета Военной Академии.

В расписание первого торжественного учебного дня внесла коррективы и погода. Гости, в числе которых была представительная делегация из Китая, переместились от здания Национальной Библиотеки в помещение Военной Академии. Однако небольшая сцена не помешала роте почетного караула произвести настоящий фурор.

Владимир Моисеенко, начальник Института пограничной службы Республики Беларусь:

Для нас сегодня действительно знаменательный и ответственный день. Мы сегодня открываем учебный процесс в Институте. И не только, как и вся республика, отмечаем День знаний, но еще и открываем учебный процесс.