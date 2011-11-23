Впервые отдать свой голос за кандидата в Молодёжную палату при Мингорсовете можно будет через интернет

Правда, только на первом этапе. Сейчас идет прием заявок от желающих стать юными депутатами.

Это могут сделать ученики 9-11 классов, и впервые — студенты младших курсов. На втором этапе сильнейшие из кандидатов поборются за места в молодежной палате. Единый день голосования назначен на 24 декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Чечукевич, председатель постоянной комиссии по молодежной политике и связям с общественными организациями Минского городского Совета депутатов:

Нам хотелось бы, чтобы молодые люди получили возможность принимать участие в выработке тех решений, которые затем принимает городской Совет депутатов, и возможность участвовать в принятии и последующей реализации решений городского Совета депутатов. Мы уже видим, что у нас сегодня достаточно много заявок от тех ребят, которые хотят принять участие. Я думаю, что будет не менее 1000 кандидатов на 57 мест в молодёжной палате..