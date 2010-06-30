Впервые на Минском тракторном заводе обучают студентов из Туркменистана

В январе этого года страны договорились о сотрудничестве в этой сфере. За месяц иностранцы изучат работу белорусских коллег: начиная от изготовления запчастей и до самой сборки сельскохозяйственной техники.

Сейчас на полях Туркменистана работают более пяти тысяч наших тракторов. Но иностранным студентам за месяц нужно разобрать белорусский брэнд по винтикам. За это время они побывают во всех 40 цехах Минского тракторного завода, пройдут пусть от изготовления и до самой сборки сельскохозяйственной техники.

Слушать можно — прикоснуться нельзя. Последний раз студентов сюда пускали три года назад. Тогда здесь практиковались казахи. Теперь теми же тропами водят инженеров-механиков из Туркменистана. Полсотни человек, это весь курс из сельскохозяйственного университета имени Неязова. Именно они будут обслуживать нашу технику у себя на родине. В Беларуси специалистов такого профиля, как и опыта, в два раза больше. Поэтому практика на МТЗ для иностранцев — бесценна. Из цеха в цех раскрываются все сложности сборки. Гостям показали и всю линейку новинок.

Азиз Сеидханов, студент 3-го курса:

Мы здесь видели новые модели тракторов и побывали во многих цехах завода. Эта практика дает нам возможность закрепить теоретические знания на практике.

Василий Тыманович, заместитель генерального директора ПО «Минского тракторного завода» по кадрам:

Ребята попались любознательные, их интересуют все вопросы. Кому-то нравится кузница, кому-то конвейер по сборке тракторов, интересны вопросы по автоматическим гибким линиям по изготовлению деталей на станках ЧПУ.

Гибкими стали и отношения между двумя странами. Товарооборот за последние несколько лет возрос в 13 раз. Только в прошлом году наша страна поставила в Туркменистан полторы тысячи тракторов «Беларус». Все взаимно и взаимовыгодно: стороны открывают свои торговые дома на территориях друг друга. Регулярны полеты по маршруту Минск — Ашхабад. Вскоре авиапуть дополнит и железнодорожный. В белорусских планах построить участок дороги в Туркменистане. К слову, связывает нас не только то, что будет, но и то, что было.

Гельды Курбансейидов, декан факультета механизации сельского хозяйства университета имени Неязова (Туркменистан):

Нас очень обрадовало то, что в Минске есть улица Араза Аннаева. Это сын туркменского народа, который погиб в октябре 1943 года, освобождая Беларусь от немецких захватчиков.

Кроме заводской практики студенты отдохнут культурно. Побывают на Кургане Славы и посетят мемориальный комплекс Хатынь. А уже на следующей неделе сядут за парты, правда, белорусские. Кураторы запланировали для иностранцев экскурсию в нашу сельскохозяйственную академию в Могилевской области.